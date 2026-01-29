SILENT SIREN黒坂優香子、音楽プロデューサー夫とのウエディングフォト公開「美しすぎる… 眼福」「めちゃ素敵です」
女性4人組バンド・SILENT SIREN （サイレント・サイレン、通称サイサイ)のメンバー・黒坂優香子（36）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。音楽プロデューサーの夫とのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「美しすぎる… 眼福」黒坂優香子＆音楽プロデューサー夫のウエディングフォト
投稿では指輪の絵文字とともに、「タイミングを逃してずっと載せ損ねていたウェディングフォトを…」とコメント。これまで温めていたという特別な写真を、満を持して披露した。
公開された写真は、花々に囲まれたクラシカルな空間の中、淡いピンクのチュールドレスに身を包んだ黒坂と、ベージュのタキシード姿の夫が寄り添う姿が印象的。手を取り合い見つめ合うショットや、階段でエスコートする場面、柔らかな光が差し込む窓辺でほほ笑むソロショットなど、まるで物語のワンシーンのようなカットが並ぶ。
さらに、サングラスをかけた遊び心あふれるカットも公開。英字新聞を手にクールな表情を見せる夫に並び、黒坂は洗練された大人のムードをただよわせている。フォーマルとカジュアル、両方の魅力が詰まったウエディングフォトとなっている。
コメント欄には、多くの祝福の声のほか、「美しくて眼福です」「素敵すぎてやばい。本当に幸せそうすぎて」「HappyMarryですね すごく綺麗です おめでとうございます」「めちゃ素敵です」「美しすぎる… 眼福」といった声が続々と寄せられている。
