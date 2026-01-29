お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。世界的人気歌手のレディー・ガガ（39）の東京ドーム公演で、隣の観客のノリに困惑したことを明かした。

海外アーティストのライブは高校生以来だったという山里。「もう時代が変わってそうなってるんか分かんないんだけど」と前置きしたうえで、「俺の隣の人が、むちゃくちゃ歌うのよ。しかも、スマホを持って、スマホの歌詞カードみたいなのを見ながら、ずっと歌ってんのよ。英語だから。むちゃくちゃデカいの、声が」と振り返った。

さらに、大声で歌う人の反対側は、手を上げて「ポウ！ポウ！ポウ！ポウ！」とはしゃぐ人だったといい、「（手が）凄い手に当たんのさ。あと、俺のかばん、めっちゃ蹴る」と回想。「左側からはガガさんじゃない人の歌声、右側からは“ポウ！ポウ！ポウ！”って…」と観客のふるまいに戸惑ったことを語った。

「俺が知らないだけなのかもしれないけど、本当に凄い揺れ方も…これがパリピっていうのかわかんないんだけど。これ、ラジオでどう表現したらいいか分かんないけど、むっちゃ揺れるんよ」と手を上げて振って、体もひねってノリノリの隣の観客に困惑。「当たって、俺のかばん蹴って。で、曲が流れるたびにスマホ出して。凄いもうガガを熱く語ってんのよ、隣の一緒の方にね。その割に、毎回曲出るたびに、スマホ出して“この曲、何？”って聞いてて。知らねぇんだと思いながら」と突っ込んだ。

ライブの盛り上がり方を知らない自身が悪いのか「問いたい」とリスナーに呼びかけつつ、ライブには「とにかくかっこいい、演出も最高だし、映像の使い方もこれが世界かって」と圧倒されたことも語った。