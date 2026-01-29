２８日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は、緊急企画「きしたかの高野１０ｍ高飛び込みリベンジ」の２週目が放送された。

昨年放送の「水ダウ」企画「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」で１人だけ高さ１０ｍからプールに飛び込めなかった高野正成を再び高飛び込み台に立たせ、みんなで圧力をかける企画。前週は高野が１時間、高飛び込み台の上でゴネまくって終了。ネットは「放送事故ｗ」と炎上祭りになった。

企画は強制続行され、２週目の今回も高野の尻込みが続いたが…４４分後、ついに決意した高野がプールに足から落下。会場もネットも「飛んだー！」と騒然。２週に渡って実況役で高野を促し続けた日比麻音子アナも「高野さん、とんだぁー！飛びましたー！！」と歓喜の叫び声をあげた。

一方でプールに飛び込んだ後に、プールサイドに向かって泳ぎ始めた高野の様子が一瞬映ったが、クロールが見事なほど美しいストロークだった。

ネットでも「高野のクロールのフォーム、なんであんな綺麗やねんｗ」「高野クロールうまくて草」「めちゃ綺麗」「キレイなクロールが一番オモロい」「きれいなクロールｗｗｗ」「クロールめっちゃうまいんかい！」「水泳うますぎ。高野」「綺麗すぎる 絶対水泳経験ある」「あれだけ飛ぶの苦労したのに、その後のクロールがお手本のように綺麗で笑っちまった」「ほんとはすぐ行けたやろ」と笑いとツッコミが相次いだ。