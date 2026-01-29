¡Úµð¿Í¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¿¶¤êÊ¬¤±È¯É½¡¡¾¾ËÜ¹ä¤äÂ§ËÜ¹·Âç¤é¿·ÀïÎÏ¤¬°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¤Ë¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ËÜ¡¢Â§ËÜ¤äËÌ±º¡¢¾¾±º¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤é¿·ÀïÎÏ¤Ï°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·èÄê¡£°ìÊý¤Ç¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀõÌî¤äºòµ¨£´ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿ÁýÅÄÎ¦¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾®ÎÓ¡¢ÃæÀî¤é¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¸Î¾ãÌÀ¤±¤Î¹âÍü¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î°æ¾å¤ÈµÈÀî¤Ï¸Î¾ãÈÉ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢°ì¡Á»°·³¤Þ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷¡£
¡Ú°ì·³¡Û
¢£Åê¼ê¡¡ÅÄÃæ¾¡¢ÂçÀª¡¢À¾´Ü¡¢»³ºê¡¢¸Í¶¿¡¢ÃÝ´Ý¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢ÅÄÏÂ¡¢ÀÖÀ±¡¢»³¾ë¡¢¥Þ¥¿¡¢Â§ËÜ¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢¿¹ÅÄ¡¢¾¾±º¡¢ËÌ±º¡¢Á¥Ç÷¡¢²£Àî¡¢ÀÐÀî¡¢¥ë¥·¥¢¡¼¥Î
¢£Êá¼ê¡¡¹ÃÈå¡¢Âç¾ë¡¢´ßÅÄ¡¢»³À¥
¢£ÆâÌî¼ê¡¡ÌçÏÆ¡¢ºäËÜ¡¢ÀÐÄÍ¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¢±ºÅÄ¡¢¾®ÉÍ¡¢Àô¸ý¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¹Ó´¬¡¢±§ÅÔµÜ
¢£³°Ìî¼ê¡¡´Ý¡¢¾¾ËÜ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢³§Àî¡¢Ãæ»³¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÃÎÇ°
¡ÚÆó·³¡Û
¢£Åê¼ê¡¡ÃæÀî¡¢ËôÌÚ¡¢µÜ¸¶¡¢Àô¡¢»³ÅÄ¡¢Ê¿Æâ¡¢ËÙÅÄ¡¢ÉÚ½Å¡¢ÎÓ¡¢±àÅÄ¡¢¾¾°æñ¥¡¢ÉÙÅÄ¡¢²ÏÌî¡¢ÈÄÅì¡¢ÂåÌÚ
¢£Êá¼ê¡¡¾®ÎÓ¡¢·´¡¢ºäËÜÃ£
¢£ÆâÌî¼ê¡¡ÅòÀõ¡¢ÁýÅÄÂç¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢Æ£°æ¡¢Ê¿»³¡¢Àî¸¶ÅÄ
¢£³°Ìî¼ê¡¡ÇëÈø¡¢²¬ÅÄ¡¢ÀõÌî¡¢¼ãÎÓ¡¢»°ÄÍ
¡Ú»°·³¡õ¸Î¾ãÈÉ¡Û
¢£Åê¼ê¡¡¹âÍü¡¢°æ¾å¡¢ËÙ¹¾¡¢ÎëÌÚ·½¡¢ÀéÍÕ¡¢ÌÚ²¼¡¢ÅÄÂ¼¡¢µÈÂ¼¡¢À¾Àî¡¢¿áÅÄ¡¢¿¹ËÜ¡¢²«¶Ó¹ë¡¢¥°¥º¥Þ¥ó¡¢²ÖÅÄ¡¢ÀÐÅÄÈ»¡¢ÀÐÅÄ½¼¡¢µþËÜ
¢£Êá¼ê¡¡¾¾°æÏ¡¡¢´îÂ¿¡¢µµÅÄ
¢£ÆâÌî¼ê¡¡µÈÀî¡¢ÃæÅÄ¡¢Â¼»³¡¢ÅÄ¾å¡¢ÃÝ²¼¡¢ËÌÂ¼
¢£³°Ìî¼ê¡¡ÎëÌÚÂç¡¢ÁêÂô¡¢¥Æ¥£¥Þ¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹¡¢ºû¸¶