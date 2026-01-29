HANA、アニメ『メダリスト』オープニング主題歌「Cold Night」CD発売開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7人組ガールズグループ HANA の2026年初の新曲「Cold Night」のCDが発売開始となった。

本楽曲は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた最新曲。1月24日（土）深夜1時30分のアニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、多くの感動と勇気づけられた声が上がっていた。

そんな「Cold Night」のCDがついに発売開始となった。

ジャケット写真解禁時から話題になっていた、『メダリスト』の主人公・いのりがスケートリンクで“HANAポーズ”を決める今回のために描き下ろされたビジュアルが、レコードサイズ仕様の大型サイズに仕上がっている。

「Cold Night」は、1月9日（金）放送の「HANAのオールナイトニッポンX」にてサプライズ解禁されて以降、HANAのこれまでの楽曲とは一味異なるサウンドや歌詞で話題を生んでいたが、CDもこれまでとは一味変わりレコードサイズ仕様になっているため、楽曲のインパクトをそのまま手に取って楽しめるはずだ。

アニメのストーリーからも目が離せないが、今回のために書き下ろされた楽曲とアニメコラボのビジュアル。是非一枚手に取って今後の展開を一緒に楽しんでほしい。

●リリース情報

「Cold Night」

配信中

配信リンクはこちら

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG

CD発売中

【完全生産限定盤】



仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：￥1700（税込）

購入リンク

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

1st ALBUM

『HANA』

2月23日. Digital Release

2月25日. CD Release

【完全生産限定盤（CD/Blu-ray）】

アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：￥8900（税込）

【通常版（CD）】



トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

予約はこちら

https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

＜HANA プロフィール＞

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

関連リンク

HANAオフィシャルサイト

https://hana.b-rave.tokyo