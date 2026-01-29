OCTPATH、9枚目シングル「Steppin’!!!」リリース決定 8人が魅せる新たなスタイル確立
【モデルプレス＝2026/01/29】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）が、4月15日に9thシングル「Steppin’!!!」をリリースすることを発表した。
【写真】INI佐野雄大＆OCTPATH栗田航兵「異次元の小顔」密着プリクラ
初のアリーナワンマン、Zepp TOURを完遂し、2025年12月には同じ吉本興業所属の先輩グループ・OWV（オウブ）との史上初の連動型2DAYSワンマンライブ「OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE」を横浜BUNTAIにて開催、さらに12月末には8thシングル「スターライトランデブー」をリリースと、精力的に活動を続けている8人組ボーイズグループOCTPATH。前作「スターライトランデブー」の軽快でダンサブルなブラスサウンドから一変、新曲「Steppin’!!!」はHIP-HOPをベースにOCTPATHが魅せる新たなスタイルを確立した作品に仕上がっている。
パワフルでポジティブなメッセージと、OCTPATHだからこそ可能なスキルフルなRAP＆Vocalと一糸乱れぬパフォーマンスは今作も健在。結成5周年に向けたプロジェクト【Go To 5th Anniversary】を掲げ、この1年をかけてもう1つ上の音域・領域（OCTAVE）へと昇っていくべく、ここからの夢の道 （PATH）を応援する人たちと一緒に、本気で最高の景色を掴みにいくべく精力的に活動を続けている8人が、「Steppin’!!!」のタイトル通り、ワンランク上を目指す決意を込めた最新作。どのような楽曲に仕上がっているのか。（modelpress編集部）
・9th single「Steppin’!!!」
・2026年4月15日リリース
【Not Sponsored 記事】
◆OCTPATH、9thシングル「Steppin’!!!」リリース決定
◆リリース情報
