衆議院議員選挙。ニューズナウでは鹿児島県内4つの選挙区の候補者を紹介しています。2回目は鹿児島2区です。

鹿児島2区は、鹿児島市南部と南薩、奄美群島です。

立候補したのは、届け出順に

▼参政党・新人の高橋徳美さん

▼共産党・新人の松崎真琴さん

▼自民党・前職の三反園訓さん

の3人です。

3期目を目指す前職に、新人2人が挑む構図。各候補の訴えを取材しました。

【高橋徳美 候補 参政・新】

「鹿児島の課題は人口減少。東京一極集中。あとはみんな減っていっている。それでいいのでしょうか。まず子育て支援。参政党は1人10万円子どもに手当を出そうと言っている。ぜひ私たちに政策を実現させてください」

参政党・新人の高橋徳美さんは、徳之島町出身の56歳です。横浜市議を4期14年務めたあと、横浜市長選に挑戦。国政選挙は初めてです。

2区には参政党所属の地方議員が4人いて、既存政党の批判票の取り込みを図るほか、政治に関心のない層への政治参加を呼びかけています。

マイクを握った地方議員は「離島の隅々まで党の政策を広め、国民の声を吸い上げるきっかけにしたい」と訴えました。

（30代会社員）

「いま一番期待ができる政党。女性というのもある。鹿児島は女性議員が少ないので、もう少し良くなれば良い」

（50代派遣社員）

「離島の思いや不便さ、不自由さを身をもって経験しているので、少しでもインフラ関係も良くしてもらえれば」

子ども1人につき月10万円の教育給付金支給や、消費税廃止などを訴える高橋さん。奄美大島や地元徳之島にも足を運び、支持拡大を図る予定です。

（高橋徳美 候補 参政・新）

「若者が夢を持って生きていない現状がある中で、今こそ参政党が立ち上がって、令和の維新を私の強みであるパワーと行動力でなんとか小選挙区を参政党で勝ち抜きたい。議会の中で培ったさまざまな経験や実績をこの鹿児島でいかせると思っている」

【松崎真琴 候補 共産・新】

「いま多くの政党が右へ右へとなびいていって、政治的な中身では自民党政治に飲み込まれている状況。この高市自民維新政権と正面から対決し、みなさんの願い実現のため、全力を尽くして頑張り抜きます」

共産党・新人の松崎真琴さんは、熊本県出身の67歳。元小学校教諭で、県議を4期16年務め、国政選挙への挑戦は5回目です。

立憲と公明が新たに中道改革連合を結成したため、共産党は立憲との協力関係を解消。今回の選挙では中道とも差別化を図り、支持を呼びかけています。

演説会場には反原発団体の代表も駆けつけ、「選挙区で原発反対は1人。地震が多い日本で原発を動かすべきではない」などと訴えました。

（70代自営業）

「まっすぐというか、自民に寄ってないところ。国民の立場に立ってほしいというのが一番」

（80代無職）

「いま立憲なども右に右に行く。共産党だけはぶれずに頑張るから」

消費税を緊急に5%に減税することや、軍事費削減などを訴える松崎さん。2区での選挙戦が3回目となる経験をいかし、選挙区内を走ります。

（松崎真琴 候補 共産・新）

「終わりの見えない物価高騰で、暮らしが大変厳しくなっている。働いても働いても賃金が上がらない。決して自然現象ではなくて、長年続いてきた自民党の政治の結果。これを変えていくのが今回の選挙だとしっかりと訴えて、日本共産党を大きく伸ばしてほしいと訴えていきたい」

【三反園訓 候補 自民・前（2）】

「物価対策を急がなければいけません。みなさんの生活を守っていかなければなりません。2年間に限り食料品（の消費税）をゼロにしようとしている。これができるかどうかは、高市政権が安定政権を取れるかどうかにかかっている」

自民党・前職の三反園訓さんは、指宿市出身の67歳です。県知事を1期務めたあと、無所属で臨んだ2021年とおととしの衆院選で2回連続、自民候補を破り、去年1月、自民に入党。党公認候補として初めての選挙戦です。現在、高市内閣で財務大臣政務官を務めています。

中道結成により連立相手だった公明党の票が従来通りには見込めない中、応援に駆けつけた医師会関係者は「前回の獲得票に上乗せを」と力を込めました。

（70代農業）

「基幹産業だから農業が。伸びていってくれたら一番助かる。（自民党に）頼る方も安心」

（70代無職）

「自民党より地元というのが先。いろいろ要望もできるし、それをよく分かっている」

食料品の消費税を「2年間ゼロ」にすることを訴える三反園さん。知事時代からの知名度を武器に保守層の票固めを狙います。

（三反園訓 候補 自民・前（2））

「またみんなで一枚岩になって政権与党として安定政権を作っていこうと。外交も経済を進めるにおいても安定政権が大事。私も永田町に長くいたからよく分かっている。安定政権を作るためにみんなが一致結束してあたっていこうという思いで、今回は選挙戦を戦っていこうと思う」

「高市政権の継続」を訴える前職に対し、「子育て支援」や「反・高市政権」などを訴え支持拡大を目指す野党2人。鹿児島2区でも激しい論戦となっています。

・