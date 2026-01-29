MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。1月26日（月）の放送では、映画「迷宮のしおり」舞台挨拶と、バーチャル美空ひばりとの共演を振り返りました。

パーソナリティのSUZUKA

映画「迷宮のしおり」公開記念舞台挨拶🎍



主人公の声を演じるSUZUKA

真っ赤な振袖、AG!腕章柄の帯、

新しい装いで登壇いたしました🔴🪽 https://t.co/MhIitHi2H4 https://t.co/MhIitHi2H4 pic.twitter.com/EGZffwsjsG https://t.co/EGZffwsjsG — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) January 6, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2008531657507442755?ref_src=twsrc%5Etfw

📺来年1/7(水) 8(木) 20時 BS日テレ

【令和に甦る美空ひばり〜今日の我に明日は勝つ〜】https://t.co/B5JspcxUO7 https://t.co/B5JspcxUO7



最新AI技術で作られたバーチャル美空ひばり様と「真赤な太陽」をパフォーマンスさせて頂きます🌅 是非ご覧下さいませ❗️pic.twitter.com/L6txFOP2O1 https://t.co/L6txFOP2O1 — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) December 17, 2025 https://twitter.com/japanleaders/status/2001218263238263085?ref_src=twsrc%5Etfw

MIZYU：1月1日、SUZUKAが主人公の声を務める映画「迷宮のしおり」が公開となりました。そちらの主題歌を、我々新しい学校のリーダーズが務めておりましす。主人公の栞さん、そして、SHIORI＠REVOLUTION、この2役をSUZUKAが1人で務めております。どうなんですか？ 公開されて気持ちは変わったりしたんですか？SUZUKA：やっぱり公開されると、家族も観に行けるし、ファンの人もいっぱい観に行ってくれて、河森監督のファンの方たちも観にくれて、いっぱいいろんなコメントが届いて「ほんまに全国的に公開されたんや！」っていう、見られている数をすごい感じた。KANON：実感するね。SUZUKA：実感した。年始1発目のちゃんとしたお仕事は舞台挨拶で始まりました。KANON：素敵でした。SUZUKA：「迷宮のしおり」を観に行ってくれているみんな、本当にArigato！全員：Arigato！MIZYU：お次！ BS日テレ「令和に甦る美空ひばり 〜今日の我に明日は勝つ〜」に出演しました。こちらでですね、AIで生成されたバーチャル美空ひばり様と、現在に生きる我々、新しい学校のリーダーズが共演するという映像がありまして、そちらが放送されました。なんて説明したら良いんだろうね？SUZUKA：「真赤な太陽」をコラボレーションしてね、振り付けもそのために作って、真っ赤な衣装で。美空ひばり様も真っ赤な衣装で。すごいレトロなというかノスタルジーな空間で撮影をして、「どんな風に撮影したん？」って思われるような。かなり面白い裏話があるんですけど、それ言えないんです。ほんとに美空ひばり様の音楽、もう大尊敬！ そして生き様も大尊敬しているので、めちゃめちゃ嬉しい機会で光栄の極みでございましたね。ほんとにArigatoございます！全員：Arigatoございます！



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624