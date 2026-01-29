Mrs. GREEN APPLE大森元貴「めっちゃ面白い！」「本当にふざけてる!!」最新曲『lulu.』ビハインドの“終わり方”について盛り上がる
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
1月26日（月）の放送では、最新曲「lulu.」の制作の裏側を捉えたメイキング映像「Behind the Song ＆ the Scenes」について、メンバーがその観どころを語り合いました。
――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。
その「lulu.」の制作の裏側を捉えた映像「『lulu.』Behind the Song ＆ the Scenes」が公開されました。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：「lulu.」のビハインドが出ました〜！
若井・藤澤：はい！
藤澤：まだ観れてないんですよ！
大森：終わり方がめっちゃ面白いですよ、これ！ 本当にふざけてる！ りょうちゃん（藤澤）が！
藤澤：……えっ!? なんて言った？ 今！
大森：りょうちゃんがふざけてる！ この終わり方！
藤澤：なんで……!?
大森：すごい良いビハインドなんですよ！「lulu.」に懸ける想いとか、「こうやって制作したんだ！」みたいな。（収録したのが）結構前のことですからね！ で、最後、本当にりょうちゃんがふざけていて。
藤澤：え……？ どう…… 大丈夫……？
若井：結局、最後はりょうちゃんなんだよなー！
大森：いろんなスタッフのOKのもと、これが世に放たれるんだ！ っていう感じですよ（笑）。
藤澤：そんな（笑）!?
大森：びっくりしました、僕は！
若井：観てください！ ぜひ！
藤澤：観ます！ 観てください!!
――番組では他にも、昨年おこなわれた5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について語り合う場面もありました。
