3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月26日（月）の放送では、最新曲「lulu.」の制作の裏側を捉えたメイキング映像「Behind the Song ＆ the Scenes」について、メンバーがその観どころを語り合いました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。その「lulu.」の制作の裏側を捉えた映像「『lulu.』Behind the Song ＆ the Scenes」が公開されました。大森：「lulu.」のビハインドが出ました〜！若井・藤澤：はい！藤澤：まだ観れてないんですよ！大森：終わり方がめっちゃ面白いですよ、これ！ 本当にふざけてる！ りょうちゃん（藤澤）が！藤澤：……えっ!? なんて言った？ 今！大森：りょうちゃんがふざけてる！ この終わり方！藤澤：なんで……!?大森：すごい良いビハインドなんですよ！「lulu.」に懸ける想いとか、「こうやって制作したんだ！」みたいな。（収録したのが）結構前のことですからね！ で、最後、本当にりょうちゃんがふざけていて。藤澤：え……？ どう…… 大丈夫……？若井：結局、最後はりょうちゃんなんだよなー！大森：いろんなスタッフのOKのもと、これが世に放たれるんだ！ っていう感じですよ（笑）。藤澤：そんな（笑）!?大森：びっくりしました、僕は！若井：観てください！ ぜひ！藤澤：観ます！ 観てください!!

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

――番組では他にも、昨年おこなわれた5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について語り合う場面もありました。



