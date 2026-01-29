脱マンネリ！最後までおいしく食べきる「おもち」の大正解とは？

「お正月用に買ったおもちをどうしても余らせてしまう…」 毎年この時期になると、そんなお悩みの声が多く届きます。「早く消費しなきゃ」と義務感で食べている方も多いかもしれません。そこで今回は、クックパッドの検索データから、おもちの消費実態を探るとともに、「余ったおもち問題」を解決すべく、おもち消費を義務感ではなく「楽しみ」に変えるアイデアをご紹介します。

【データで見る】検索データが示す“味変欲” 1月20日頃にピークを迎える「アレンジ」検索

クックパッドの検索データ分析ツール「たべみる」によると、「もち」の検索数は1月がピーク。しかし、その検索内容は時期によって変化します。1月上旬は「お雑煮」などのオーソドックスな食べ方が中心ですが、鏡開きを過ぎた1月20日の週には「アレンジ」の検索頻度がピークを迎えます。

注目すべきは、「もち」との組み合わせ検索ワードの変化です。お正月明けから「チーズ」が順位を上げ、1月中旬からは「ホットケーキミックス」がトップ4に急浮上。これは、醤油味や出汁味といった和の味付けから、「こってり味」や「スイーツ」への味変のニーズが高まっていると思われます。このデータから、家庭料理の現場では、人々は既成概念にとらわれない斬新で多様なバリエーションレシピで、マンネリを脱し、日常の中でもちを上手に消費している、そんな様子が伺えます。

そこで、クックパッドから、おもちを日常的に消費するための「賢い習慣」と、これらのデータに応える「背徳アレンジ」の2つのアプローチをご提案します。













【賢い新習慣】 北陸のお米屋出身・クックパッド小竹が提唱！「朝もち習慣」のススメ

「実はおもちこそ、冬の朝の最強の味方なんです」 そう語るのは、米どころ・北陸（石川県）出身のクックパッド広報部本部長 小竹。幼少期から地元で様々なもち料理に親しみ、現在も家庭ではもちが大活躍しているという小竹。毎年この時期に実践しているのが、パンやご飯の代わりにおもちを食べる「朝もち習慣」です。おすすめの理由と3つのポイントをお伝えします。





1. 準備がとにかく簡単



ごはんは炊くのに時間がかかりますが、おもちは焼くだけ・煮るだけの10分以下で主食が完成。寝坊した時でも安心な、朝の救世主です。砂糖じょうゆ、しょうゆバター、きなこ、納豆など、身近にある食材でバリエーション豊かなもちメニューを展開できます。

2. 「せいろ」でお店のような朝ごはんに



トースターで焼くのも良いですが、イチオシは「せいろ（蒸し器）」。蒸気でふっくら、つやつやに仕上がったおもちは格別のおいしさ。野菜や卵なども一緒に蒸せば彩り豊かなワンプレートディッシュにも。おもちを蒸している間に身支度も整います。

3. 「一汁三菜ボウル」で栄養満点



お味噌汁やスープにおもちをポンと入れれば、炭水化物も一緒に摂れる「食べるスープ」が完成。野菜や卵、肉も加えれば、ひと皿で栄養バランスの整った「一汁三菜ボウル」になります。腹持ちも抜群で、寒い朝に身体を内側からポカポカに温めます。

【背徳アレンジで大変身】 「これがおもち!?」 チーズ＆HMで驚きの味変レシピ

「朝もち」で日常使いしつつ、休日にはおもちの食感や見た目をガラリと変えた味変レシピを楽しみませんか？たべみるデータでも人気が示されたチーズやホットケーキミックスを使って、いつものおもちを大変身させてみましょう。

●もち×チーズ



たべみるでもよく検索される大人気の組み合わせ。もちに挟んで焼けば外はカリッ、中はチーズがトロ〜リ。おもちのいろんな食感を楽しめるだけでなく、チーズと組み合わせることで、カロリーも満足感もアップした背徳グルメに大変身！「もちピザ」や「明太チーズ餅」など、塩気とコクが食欲をそそります。

●もち×ホットケーキミックス



1月中旬から検索が急上昇する組み合わせ。パンケーキの生地におもちを混ぜてモチモチ食感にしたり、ドーナツ風に揚げたりすることで、おもちが味も食感も異なる新感覚スイーツに早変わりします。

以下のレシピも参考にしながら、日常の「朝ごはん」と休日の「アレンジおやつ」の2つの楽しみ方で、おもちを最後まで楽しみ尽くしましょう！



市販の稲荷揚げの中にお餅を入れてレンジで加熱するだけでOK！余ってしまった揚げの活用にもおすすめのレシピです。



忙しい日の朝ごはんやおやつに。



明太子が絡んだお餅とチーズが中からトロ〜リ！



卵にマヨネーズと水を加えてふっくら焼き上げる、大人も子どもも大好きな居酒屋風の玉子焼きレシピです♪



お餅をレンジで溶かしたら材料をどんどん混ぜて焼くだけ！



ホットケーキミックスと切り餅、ピザ用チーズで作る、卵不使用のもっちりしたチーズケーキレシピです。