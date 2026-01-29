辻井くぬえが、新曲「Pulse Wave」を1月28日に配信リリースした。

同楽曲は、自分の気持ちを言葉にすることができず、内側に抱え込んでしまう人物が、人生を大きく動かす出会いや憧れをきっかけに「変わりたい」と意識するようになるまでの心境の変化を描いたもの。細かく刻まれながらも途切れることなく展開していくビートを軸に構成されており、揺れ動く感情の流れを音像として表現している。また、マスタリングは砂原良徳が担当した。

さらに、4月11日に自主企画イベント『遷移帯（せんいたい）』を恵比寿 LIQUIDROOMの2階にあるKATAにて開催。本イベントは、昨年12月に下北沢THREEにて開催された第1弾に続く第2弾公演となる。今回はゲストアクト2組を迎えて行われる対バンイベントとなり、出演アーティストの詳細は後日発表予定だ。また、チケットの受付もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）