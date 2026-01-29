Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê½é¼Ì¿¿½¸¡¡Ç¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¥«¥Ã¥È¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî¤Ò¤è¤ê1st¼Ì¿¿½¸¡¢¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤¬TikTok¤Ç25²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÈÀî¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬¹¤¬¤ë²Æì¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÈÀî¤Î¡Èº£¡É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£»ïÌÌ¤Ç¤ÏÇ¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¥¥åー¥È¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò頰Ä¥¤ë¥â¥°¥â¥°¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ë³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Í¼¾Æ¤±¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ë¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÉ½¾ð¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ£³·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤ËHMV&BOOKS SHIBUYA¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£¹ØÆþºý¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆAmazon¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£µÈÀî¤Ò¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤³¤ÎÅÙ¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥¤¥É¥ë10¼þÇ¯¤Î¤³¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡ª¤Ç¤â¤³¤Î10Ç¯¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿"¤Ò¤è¤ê¤ó¤Ã¤Ý"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª♬ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥í¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¤ÈÀµÄ¾¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÅ·µ¤¤È¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÁÇÅ¨¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ»ä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤«¤éº£Æü¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»ä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤áー¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª¤½¤¦»×¤¨¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¼¤ÒÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë