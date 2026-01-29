「CLOSE YOUR EYES」キム・ソンミンさんはモデル出身で抜群のスタイルとビジュアルの持ち主。プリンが大好き


オーディション番組『PROJECT 7』から誕生したチョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人組ボーイズグループ、CLOSE YOUR EYES。

結成から約1年、デビューからはわずか9カ月ですが、2月になんと待望の初来日単独ツアーが決定！

11月11日にリリースし初動売り上げ50万枚の3rdミニアルバム『blackout』。このダブルタイトル曲『X』のMV再生回数は2,994万回を記録するなど大注目の彼ら。



レタスクラブでは初の来日単独コンサートを記念して、毎日ひとりずつインタビューをお届け。

第4弾となる今回はキム・ソンミンさんの登場です！

■キム・ソンミンさんインタビュー

--ツアーへの意気込みはいかがですか？

キム・ソンミンさん：CLOSE YOUR EYESのステージをより多くのCLOSERにお見せできることがとても嬉しいです。初めてのツアーなので、よりかっこいい姿をお見せしたいと思っています。

--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？

キム・ソンミンさん：曲ごとに表現するニュアンスが少しずつ違うので、どうしたら曲の特徴を活かせるかについてメンバーとよく話し合います。

--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！

キム・ソンミンさん：『2.0』です。曲を聴いていると楽しさと一緒に自信感も感じられて、僕たちの曲で一番好きな曲です。



--最近ハマっていることはなんですか？

キム・ソンミンさん：昔のスマホを使って雰囲気のある写真を撮ることにハマっています。すごく綺麗に撮れるのが嬉しくていろんなところに撮りにいっています。

--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！

キム・ソンミンさん：最近はマンドゥをよく食べます。

その中でも中身の詰まったマンドゥが大好きなんですが、一人で食事するのにもちょうどよくてよく食べるんです。

--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。

キム・ソンミンさん：コンビニに行くと、プリンとミルクティーを必ず買います。普段もラテのような飲み物が好きでよく飲むので、ミルクティーも大好きです。日本のコンビニで売っているミルクティーはさっぱりしていて美味しいです。

--オススメの韓国スポットを教えてください！

キム・ソンミンさん：解放村です。おしゃれなカフェが多く、ルーフトップや丘の上から見る景色が本当に綺麗で散歩しながら散策するのにおすすめです。

＜コンサート概要＞

CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN

【東京】

2月10日(火)/2月11日(水・祝)

会場：Zepp Divercity(TOKYO)

【愛知】

2月13日(金)

会場：Zepp Nagoya

【大阪】

2月15日(日)

会場 : Zepp Osaka Bayside

※公演会場ごとに開演時間が異なります。

公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓

▶︎https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206

ツアーでは「CLOSE YOUR EYES」だけの感性を届けてくれると語っていたキム・ソンミンさん。参加される方は「CLOSE YOUR EYES」を思いっきり浴びてきてくださいね。

テキスト＝みやしま

【PROFILE】

キム・ソンミン（KIM SUNGMIN）

韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」メンバー。

生年月日は2005年12月26日。身長181cm。圧倒的なスタイルを持ち、歌とダンスは未経験ながらもひたむきな努力で凄まじく成長しデビュー7人に選ばれた。