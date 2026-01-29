仮面ライダー ザ ダイナーに『仮面ライダービルド』のメニュー ネットミームの“3つに分かれ、混沌を極めていた”のスイーツも
歴代の仮面ライダーをイメージしたユニークなメニューを食べれる仮面ライダー ザ ダイナーの公式Xが29日に更新。きょう29日から3月2日までの『仮面ライダー ザ ダイナー セレクションメニュー2026』として、「スカイウォール スイーツプレート」（仮面ライダービルド／1100円）を公開した。
【写真】仮面ライダー ザ ダイナーに『仮面ライダービルド』のメニュー
商品説明は「仮面ライダービルド放送から9年…このスイーツも、東都・西都・北都の3つに分かれ、混沌を極めていた」に。日本列島の形の粉糖の上にスカイウォールに見立てたワッフルが。バニラアイス＆チョコソース、ベリー＆バナナ、メープルシロップが3つに分かれ、味選びも混沌を極めた形となっている。
ファンは「すごい、一瞬で消せるスカイウォール…！」と反応。さらに日本列島が3つに分かれている画像はネットミームで話題となっており「本家見てない人でもこのネタ通じる人多いよね」
【写真】仮面ライダー ザ ダイナーに『仮面ライダービルド』のメニュー
商品説明は「仮面ライダービルド放送から9年…このスイーツも、東都・西都・北都の3つに分かれ、混沌を極めていた」に。日本列島の形の粉糖の上にスカイウォールに見立てたワッフルが。バニラアイス＆チョコソース、ベリー＆バナナ、メープルシロップが3つに分かれ、味選びも混沌を極めた形となっている。
ファンは「すごい、一瞬で消せるスカイウォール…！」と反応。さらに日本列島が3つに分かれている画像はネットミームで話題となっており「本家見てない人でもこのネタ通じる人多いよね」