¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¡¢Ô¢¿ÀÏ£²ðÌò¤ÏÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2026Ç¯²Æ¸ø³«¡Ë¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ô¢¿ÀÏ£²ðÌò¤ÏÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¬Ì³¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªÔ¢¿À»Ñ¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¡¼Â¼Ì¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÌîÂ¼±é¤¸¤ëÔ¢¿À¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È´Áµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¡¢¿®Ç°¤Ï
¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡×¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÀ³Ê¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£¶¯¿Ù¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Èº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·éÀ¤°ìÌò¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ëª³Ú²öÌò¤ÏÝ¯°æ³¤²»¡¢ÀéÀÚÉ¿ÇÏÌò¤Ï¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¼Ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëCREDEUS¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Î¾¾¶¶¿¿»°»á¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤È¡¢¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡ª¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢2022Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢¶â¾ëÀèÀ¸¡¢¥ÎÂ¼ÀèÀ¸¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡É¥¨¥´¡É¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼ç±é¤ò´Þ¤á¡¢1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢±éµ»ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÀ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÌó1Ç¯È¾¤âÁ°¤«¤é¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤é¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ê¡É¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡É¤¿¤Á¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¨¤¤µ¤¹ç¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶ºî¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½ÊýË¡¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¡¢¿·»þÂå¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÌµÌ¾¤Î¹â¹»À¸FW¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·éÀ¤°ì¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢¹ç¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸FW¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè1´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯3·î¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à²½¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔÀ©ºî¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
