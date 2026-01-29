1月27日、3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかこと樫野有香が、Instagramでトレードマークだったロングヘアをばっさり切ったことを報告した。激変した姿を披露したかしゆかだが、その “断髪理由” が反響を呼んでいる。

2025年末をもって、コールドスリープ（活動休止）に入り、個々で活動するPerfume。今回、かしゆかはInstagramに《New me.》とだけつづり、黒髪のロングヘアから肩までカットした写真を投稿した。さらに、ストーリーズで断髪した理由をつづったのだ。

「かしゆかさんは、《今しか出来ないことを》とつづり、コールドスリープに入って真っ先に “ヘアドネーション” することを決めたと明かしました。

ヘアドネーションは、31センチ以上の髪の毛だけを使って作る医療用ウィッグに自分の髪を寄付する活動です。病気や事故などさまざまな事情で頭髪に悩みを持つ人に提供されています。かしゆかさんは、40センチ以上で提供したようです。SNSでは、『雰囲気変わりますね』と絶賛する声が多く、イメチェンした姿も好評です」（スポーツ紙記者）

自らの髪を寄付したかしゆかの行動に関して、Xでは

《ヘアドネーションへの想いを知り尊い心に胸を打たれて感動》

《ヘアドネーションなんて、どーしてそんなに素敵すぎることできるん？って思っちゃった。かっこよすぎだ》

など、感銘を受ける声が聞かれている。じつは、昨年末にかしゆか同様、ヘアドネーションを発表したアーティストがいた。

「あいみょんさんが、2025年11月、Xでロングからショートにした写真をアップしました。12月の『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサル後におこなわれた囲み取材で、報道陣からイメチェンの話題を振られると、あいみょんさんは50センチ髪を切ったことを告白。

その理由に関して、『4年くらい前からヘアドネーションしたくてずっと伸ばしていた。どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいな』と明かしたのです」（芸能記者）

あいみょん、かしゆかと、人気のアーティストが公表したことで注目を集めることになったヘアドネーション。この活動の先駆者になった女優がいたという。

「2015年、柴咲コウさんがInstagramで、髪を切ったことと、ヘアドネーションに寄付したことを公表したのです。当時はまだこの活動の知名度が低かったのですが、柴咲さんという有名女優が取り組んだことで、広く知られるようになりました。

その後、二階堂ふみさんや黒木瞳さんらもこの活動で寄付したことを公表しています。柴咲さんが始めた “10年越しの活動” が引き継がれているといえます」（同）

かしゆかが寄付した髪によって、救われる人がいるのだ。