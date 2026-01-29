「何度言っても、家族が片付けてくれない…」そんな悩みを解決するアイデアを紹介します。教えてくれるのは、400軒以上の片付けをサポートし、片付けについての著書もある整理収納アドバイザー・Fujinaoさん。ここでは、理想のスッキリ暮らしを家族とともに実現するための、Fujinaoさん流「片付けの初めの一歩」について語ります。

家族への「片付けて！」が伝わらない理由

「片付いた部屋」と言われたとき、あなたの家族はどのような状態を思い浮かべているでしょうか。

【実際の写真】床にものがないFujinaoさん宅のリビング

「床にものがなければOK」「テーブルの端にものを寄せて、だいたい片付いていれば十分」と感じている人もいれば、細部まで整ってスッキリした空間を思い描く人もいます。

つまり、同じ言葉を使っていても、頭のなかのゴールは人それぞれ。じつはこれは、家族のなかでもとても起こりやすいすれ違いです。ひとりひとりが思い描いている「片付いた状態」が違うままでは、同じ方向を向いて行動することはできません。この状態で「片付けて」と伝えても、気持ちや行動がかみ合わないのは当然なのです。

まずは理想の「片付いた部屋」を共有する

ゴールのすれ違いを改善するために大切なのが、まず「理想の状態」を一度形にし、家族と共有することです。そこで最初に行いたいのが、言葉で説明することではなく「実際の景色を見せること」。

たとえばわが家では、私が掃除をしやすいように「寝る前にテーブルと床の上にはなにも置かない」というルールを決めています。家族はこの状態が片付けのゴールだと認識しているため、寝る前にものが出ていれば、それを戻すという行動が自然と身についています。

片付けは「理想の暮らし」をすり合わせること

「毎日は完璧にできなくても、少しがんばれば理想の状態に戻せる」レベルであれば、その片付いた景色を家族にも見てもらい、「私はこの状態で暮らしたい」と言葉にして伝えてみましょう。

また、片付いた状態を写真に撮って家族で共有しておくのもおすすめです。ゴールの形がはっきりしているほど、家族も「目指す方向」を理解しやすくなります。

もし今、ものがあふれていて住所が決まっていないものが多く、理想の状態をつくること自体が難しい場合は、まずはものを減らすところから始めましょう。ものが減れば、片付けのハードルは確実に下がります。ものの住所がはっきりしてくれば、片付けは「戻すだけ」になり、家族も参加しやすくなります。

片付けはひとりでがんばるものではなく、「どんな暮らしをしたいか」というイメージをすり合わせるため、家族みんなで行えるのが理想的ですよね。自分以外の家族も積極的に片付けに参加するための「最初の一歩」として、今回ご紹介したアイデアを実践していただけたらうれしいです。