終売前に【マクドナルド】へ急げーーーッッ！！ パケも大優勝♡「新作バーガー」

【マクドナルド】で販売中の「ドラクエバーガー」。販売終了予定の2月上旬が目前に迫っています。約1か月間続いた「ドラゴンクエスト」との伝説のコラボをまだチェックしていない人は、終売前に食べておくのがおすすめ。そこで今回は、ボリュームが嬉しい「新作バーガー」を紹介します。

モンスターだらけのパッケージにも注目！

ドラゴンクエストとのコラボで発売された新作バーガーは、全部で3種類。ハンバーガーの包み紙には、ゲーム内に登場するおなじみのモンスターがそれぞれデザインされています。「ホットチリ & タルタルチキン」のパッケージにデザインされているのは、デリバリークルー姿のキラーパンサーです。特別感のある限定パッケージでドラクエの世界観を楽しみつつ、肉厚なチキンパティと食欲をそそられそうなホットチリガーリックソース・タルタルソースでお腹を満たせるかも。

食べ応えありそうなポテトとビーフのWパティ

キングスライムの可愛い表情にも注目したい「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」。オリジナルバンズの間には、ハッシュドポテトのようなポテトパティと肉肉しい100%ビーフパティがサンドされています。また、2種類のパティに加えてスモークベーコンもトッピングされているため、食べ応えがありそう。炙り醤油風ソースとマヨソースとの相性にも期待でき、次から次へと頬張りたくなる予感大です。

パティ2枚入りでてりやきソースをたっぷり堪能

「チーズダブルてりやき」は、レギュラーメニューの「てりやきマックバーガー®」好き必見のバーガーです。2枚のポークパティに甘辛いてりやき風味のソースを絡め、チェダーチーズをプラスした組み合わせに、@yuumogu22さんも「超絶重量級」とコメント。てりやきソースの濃い味わいと2枚のポークパティが、見た目以上の食べ応えを叶えてくれそうです。

ガッツリ食べたあとのデザートに

ドラクエバーガーでお腹を満たしたあとは、濃厚でとろりとした生チョコクリームを包んだ「生チョコクリームパイ」でスイーツタイムを楽しんでみては？ シックで高級感のあるパッケージに入っているのは、「サクサクなパイ生地」（公式サイトより）と生チョコクリームを組み合わせたホットパイ。@yuumogu22さんによると、クリームは「甘さ控えめのダーク」な味わいなのだとか。

【マクドナルド】の「最新バーガー」とホットパイを食べられるのは、2月上旬まで。食べ応えありそうなバーガーとスイーツの組み合わせを楽しむなら、早めに店舗へ足を運んでみて。筆者は既にドラクエバーガーもホットパイも制覇済みですが、このラストチャンスにもう一度駆け込む予定です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる