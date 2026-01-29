アイドルグループ・INUWASI（いぬわし）のメンバー・はのんまゆ、すずめが26日に発売された「週刊ヤングマガジン」の表紙＆巻頭に登場した。



【写真】ぴったぴた！ボリューム2倍、魅力も2倍

はのんは「嬉しいお知らせ」と題して自身のインスタグラムに画像を掲載。「今回は同じグループのメンバー、すずめとコラボ掲載です！私たちがソロで掲載された時や、前回のまゆすず掲載の時にみんなが沢山応援してくれたおかげで掴めた念願の表紙です!」とファンに感謝した。さらに「今回も頑張って次に繋げていきたい!ソロ表紙もしっかり取っていきたい!」と個人としてもアピールした。



すずめも「初グラビアから1年も経っていないのにも関わらず、“表紙”をさせて頂きます!応援してくれたみんなのおかげだよ♡」と感謝。はのんとの2ショットの表紙に「素敵な写真だよね!!こうして表紙が公開されると本当に自分が表紙なんだ…!!ってさらに幸せな気持ちでいっぱいになります!!本当にありがとう!!♡」と感激していた。



表紙の青の衣装ではたっぷりすぎるほどのボリュームをたっぷりと見せつけている。はのんは2人のぴったぴたTシャツ姿やビーチでのソロショットも公開。細いウエストとの落差も披露している。



（よろず～ニュース編集部）