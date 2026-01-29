不用品の回収を依頼した女性に対し、クーリング・オフができないとウソの説明をしたなどとして、回収業者の男が逮捕されました。女性は、見積もり金額の10倍を超える代金を請求され支払っていました。



■森野里奈記者

「石丸容疑者が出てきました。フードをかぶっていて表情は確認できません。」



特定商取引法違反などの疑いで逮捕・送検されたのは、不用品リユースセンター福岡営業所の現場責任者、石丸正和容疑者（41）です。





警察によりますと、石丸容疑者は去年10月、福岡市の20代の女性から依頼を受けて自宅を訪問し、冷蔵庫やソファーなど18点を回収しました。女性は事前の説明で代金は2万円と聞いていました。しかし、作業当日になって一転、次のように説明されたといいます。『2万円は、あくまでトラック代』作業費や仕分け代などの名目で、10倍以上にあたる22万円余りを請求されたということです。驚いた女性が、法的に認められている契約解除＝クーリング・オフを申し出ると。『作業が始まっているから止められない』石丸容疑者は、クーリング・オフができないとウソの説明をした疑いです。女性は父親に電話をかけて、石丸容疑者と話してもらいましたが。『俺たちの大切な時間を使って作業をさせとるやろ。この電話の時間も追加料金を取るぞ』石丸容疑者が大声を出したため、クーリング・オフを諦めたといいます。

福岡県消費生活センターなどによりますと、この業者をめぐっては、2019年からことし1月までに県内で114件の相談が寄せられています。



ほとんどがホームページに記載された金額の10倍以上を請求されたという内容で、中には数百万円を請求された人もいました。

福岡県警は、契約の前には細心の注意を払うようにと話します。



■福岡県警 生活経済課・藤川孝幸 次席

「見積もりの際に価格だけではなく、追加料金がないのか、あいまいな受け答えをしていないか、もしあれば思い切って断ることをお願いしたい。」



これから春先にかけては、引っ越しに伴う不用品回収の需要が増加します。



警察は「トラブルがあった際は、最寄りの自治体の消費者生活センターか警察に相談してほしい」としています。