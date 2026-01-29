見積もり2万円→請求22万円「クーリング・オフできない」回収業者を逮捕 引っ越しシーズンに注意
不用品の回収を依頼した女性に対し、クーリング・オフができないとウソの説明をしたなどとして、回収業者の男が逮捕されました。女性は、見積もり金額の10倍を超える代金を請求され支払っていました。
■森野里奈記者
「石丸容疑者が出てきました。フードをかぶっていて表情は確認できません。」
特定商取引法違反などの疑いで逮捕・送検されたのは、不用品リユースセンター福岡営業所の現場責任者、石丸正和容疑者（41）です。
女性は事前の説明で代金は2万円と聞いていました。しかし、作業当日になって一転、次のように説明されたといいます。
『2万円は、あくまでトラック代』
作業費や仕分け代などの名目で、10倍以上にあたる22万円余りを請求されたということです。
驚いた女性が、法的に認められている契約解除＝クーリング・オフを申し出ると。
『作業が始まっているから止められない』
石丸容疑者は、クーリング・オフができないとウソの説明をした疑いです。
女性は父親に電話をかけて、石丸容疑者と話してもらいましたが。
『俺たちの大切な時間を使って作業をさせとるやろ。この電話の時間も追加料金を取るぞ』
石丸容疑者が大声を出したため、クーリング・オフを諦めたといいます。
福岡県消費生活センターなどによりますと、この業者をめぐっては、2019年からことし1月までに県内で114件の相談が寄せられています。
ほとんどがホームページに記載された金額の10倍以上を請求されたという内容で、中には数百万円を請求された人もいました。
福岡県警は、契約の前には細心の注意を払うようにと話します。
■福岡県警 生活経済課・藤川孝幸 次席
「見積もりの際に価格だけではなく、追加料金がないのか、あいまいな受け答えをしていないか、もしあれば思い切って断ることをお願いしたい。」
これから春先にかけては、引っ越しに伴う不用品回収の需要が増加します。
警察は「トラブルがあった際は、最寄りの自治体の消費者生活センターか警察に相談してほしい」としています。