後を絶たない電話でお金詐欺などの被害の拡大防止につなげます。県警と県内に本店を置く24の金融機関が29日、情報連携協定を結びました。



警察手帳を示し、捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」。さらに最近では実際の社長の名前を使った詐欺のメールも…。年々、巧妙化するその手口。



県内では、去年1年間に電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害が454件、額にして38億4900万円に上っていて過去最悪となっています。





こうした詐欺被害を防ごうと29日、県警と県内に本店を置く24の金融機関が情報連携協定を結びました。特に重点的に行うのが顧客のモニタリング。不審な振り込みがある顧客を金融機関がモニタリングし、その情報を県警に提供。県警がその当事者に接触し、被害の拡大防止につなげます。おととし10月からモニタリングを試験的に行っていましたが、去年12月までに金融機関から県警に212件の通報があり、このうち141件が実際に詐欺被害に遭っていたということです。八十二長野銀行 松下正樹頭取「少しでも抑止につながれば大変ありがたいし金融機関もより預金者の大事な預金を守る意識で対処していければ」捜査部門である刑事部がこのような協定を結ぶのは初めてです。県警は、「今まで以上に情報連携が推進され、詐欺被害の拡大防止と早期検挙につなげたい」としています。