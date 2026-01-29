北陸電力は、海外事業の拡大に向け、新年度、ベトナムに新たな合弁会社を設立すると明らかにしました。

発電所の運営や人材育成などのコンサルティング事業に取り組むとしています。



これはきょう北陸電力の松田光司社長が決算会見で発表しました。



国内の事業者と共同出資し、ベトナムの首都、ハノイに設立する合弁会社では、水力発電所の運営や人材育成などのコンサル事業に取り組むとしています。

設立は新年度上期の予定で、北陸電力が主導する海外事業は今回が初めてだということです。





一方、中部電力が浜岡原発のデータを不正に操作していた問題について松田社長は。

◆北陸電力 松田光司社長

「原子力全体の信頼を失いかねない大きな事象と重く受け止めている。他山の石としながら気を引き締めて、しっかりとした対応をしていく。原子力全体の信頼も上げていく必要がある」



志賀原発をめぐっては、国土地理院が先月、原発敷地内に、活断層が通っている可能性があると指摘した一方、北陸電力は、これまでの調査で「確認されていない」と否定しています。



2号機の再稼働に向けた審査は続いていて、松田社長は、「安全安心を前提に地元の理解を得ながら再稼働を目指す」と述べました。



北陸電力の今年3月期の第3四半期連結決算は売り上げ高が5831億円で、前の年の同じ時期より7％減少しました。一方、経常利益は11.7％増加し822億円で減収増益でした。