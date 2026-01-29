東出昌大、11年ぶり共演・明石家さんま相手にNGなしの赤裸々トーク
俳優の東出昌大が31日放送MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。NGなしの赤裸々トークを展開する。
【番組カット】NGなしの赤裸々トーク！笑顔で答える東出昌大
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」に東出が登場。実に11年ぶりという共演に、MCの明石家さんまが「この11年の間にいろいろあったんだ」としみじみ語りかけると、東出は「いろいろありました」と笑い飛ばす。
まずは芸能履歴書ボードをもとに、波乱万丈な人生を振り返る。デビュー秘話をはじめ、俳優としての転機について、東出はNHKの朝ドラ『ごちそうさん』への出演だったと回想する。自身の過去についてまったく気にするそぶりを見せない東出に、アキナの山名文和は「今日は何を聞いてもいいんですか？」と問いかける。「いいですよ！」と笑顔で応じる東出は、世間をにぎわせたスキャンダルにも答える。
彼氏のことで悩んでいるという観覧者から東出に、「どうして男の人は浮気みたいな危険な道に進むのですか？」というド直球の質問が飛び出す。これに対し、東出は「OK」とうなずき、炎上覚悟で返答する。しかし、その回答に対して、さんまが「東出アウト！」とダメ出しをする事態に。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アキナ・山名文和
＜ゲスト＞
東出昌大
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
