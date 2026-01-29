魚津市で水揚げされる冬の味覚、ウマヅラハギが8年ぶりの大漁となっていて、けさも漁港は活気づきました。

寒さを吹き飛ばすようなうれしいニュースですが、実は大漁にはその「寒さ」が関係しているようです。



けさ4時ごろ。暗闇の魚津漁港にこうこうとライトを照らした漁船が戻ってきました。



◆KNB 長谷川 大 記者

「魚津にうれしい冬の便りです。たった今、漁港に戻ってきた船にはウマヅラハギが山積みになっています。今年は8年ぶりの豊漁だということです」





次々と水揚げされるのはウマヅラハギ。口が突き出した様子などがウマの顔に似ていることから名づけられたとされています。それにしてもすごい量です。ここ数年は漁獲量が年間でも100トンを下回る不漁が続いていました。しかし今シーズンは大漁で、きょう1日だけで、なんと16トンの水揚げ。おとといには40トンを記録しました。



姿はブリのようにスマートとはいえませんが、ウマヅラハギはおいしいんですよね。刺身や寿司で食べる際は、しょうゆに濃厚な味わいの肝を入れて食べると最高ですね。



県内の水揚げのおよそ半分を占める魚津漁協では、「魚津寒ハギ」としてブランド化を図っています。

8年ぶりの大漁、なぜ？ 寒波が影響か

それにしても、今シーズンは、なぜこれほど大漁なのでしょうか。



県水産研究所によると、今月の寒波で海水温が下がったことで、ウマヅラハギが新潟県沖から、より水温の高い富山湾へと南下してきた可能性があるそうです。



◆魚津漁業協同組合 浜住博之 組合長

「魚津寒ハギの再来っていうことで非常に喜んでます。これだけ獲れてるんで、肝和えだけじゃなくて、昔ながらの煮つけだとかみそ汁の具にも。それから寒いから鍋の具にベストだと思いますよ」



魚津のウマヅラハギ漁は3月いっぱいまで行われる予定です。この先も大漁が続くと良いですね。



ちなみに今年はウマ年ですが、ウマヅラハギは近年のウマ年も2回連続で大漁だったそうです。「ウマ」い話が続くことを期待したいです。