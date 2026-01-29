齋藤飛鳥「引退も考えた」　『CLASSY.』でキャリアの転機を語る

堀田茜が表紙を飾る『CLASSY.』2026年3月号（光文社）が2026年1月28日に発売された。

【写真】「Weddingジュエリー」特集に山本美月が登場

今号には人気連載「私たちの取捨選択」に齋藤飛鳥が登場。10年以上活躍し続けた乃木坂46を卒業後、現在は、俳優、モデルと多彩な才能を発揮している齋藤飛鳥。誌面では「引退も考えた」と話すキャリアの転機から、"生活が豊かであること"が最優先の今のライフスタイルまで、齋藤が選び取ってきた選択について聞いたインタビューが記される。

また大特集「私史上、いちばんオシャレな通勤Style」宣言も掲載。朝の冷え込みも相まって、どうしてもいつもの機動力が出せないこの時季。12月から着ているニットにも飽きがき始めて、バタバタの朝に「何着よう…」と悩まされ始めたら、通勤のオシャレを更新するべきタイミングかもしれないと本書。仕事用の鉄板コーデを少しだけアップデートさせたり、年次が上がるとともに増えた人前に出る日のイベント服を新たに迎えたりなど、仕事でも自信が持てるようになった「今」を楽しむための春の通勤服特集第一弾。

そのほかジュエリーを身に着けた山本美月が登場する「Weddingジュエリー」特集も掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）