『VERY』初の読者コミュニティ「クラウドチームVERY」調査結果を発表

女性誌『VERY』（光文社）では、初めての読者コミュニティ組織である「クラウドチームVERY」メンバーへのアンケート調査を実施。調査結果が発表された。

【写真】「クラウドチームVERY」メンバーへのアンケート調査結果

日々の撮影やリサーチで編集部が出会う『VERY』世代のリアルなママたち。子育てもファッションも自分らしく楽しむ彼女たちと、もっと活発に交流できる場を持ちたいといった編集部の思いから生まれたのが、初めての読者コミュニティ「クラウドチームVERY」。編集部が1人一人と面談をして繋がってきた参加メンバーは現在95名となっている（2026年1月現在）。

「クラウドチームVERY」に参加したきっかけは、51％が「『VERY』が好きだから」と回答。「知人の紹介」が41％で、「『VERY』が好き」と「知人の紹介」が90％以上を占める結果になった。

参加をする際に、どのような思いがあったかを聞くと「『VERY』を愛読していて、少しでも関われたら良いなと思い応募しました」「『VERY』という、大好きな雑誌に関われるのが何より嬉しかったです。キラキラしたイメージがあり、どんな世界なんだろうとワクワクした気持ちで参加しました」など、好きな『VERY』に関われることが嬉しいといったコメントが多く寄せられたという。また回答者の97％が『VERY』の発信内容や世界観に共感する、と答えた。

そのほか「『VERY』の本誌やWebに掲載された商品を実際に購入したことがあるか」「メンバーが大切にしているライフスタイルの価値観」といったアンケートの調査結果が公開されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）