センバツ関東・東京の「残り1枠」はどうなる？　横浜VS浦和学院VS関東第一　3つ巴バトルの行方は

センバツの関東枠に注目が高まっている(C)Getty Images

吉報は届くか。ワクワクドキドキの高校球児も多いことでしょう。

第98回センバツ高校野球大会の選考委員会が1月30日に行われます。出場32校が決定し、3月19日開幕の「春の夢舞台」への出場権を獲得します。冬場の厳しい練習に歯を食いしばって取り組んでいる選手達にとっては、是が非でも選ばれたいことでしょう。

中でも、高校野球ファンの注目を集めているのが、「関東・東京」の6枠目です。

選考への重要な参考資料となる昨秋の関東大会、東京大会をおさらいすると、関東4強の山梨学院（優勝）、花咲徳栄（準優勝）、専大松戸（4強）、佐野日大（4強）が当確。東京優勝の帝京にも当確ランプが点灯しました。

となると、残り1枠は関東準々決勝で専大松戸に2−4で惜敗した横浜、同じく山梨学院に3−6で敗れた浦和学院、さらには東京決勝で帝京に4−8で敗れて準優勝となった関東第一の「三つどもえ」になることが有力です。

横浜か、浦和学院か、さらには関東第一か。高校野球の取材歴が長いライターは、こう予測します。