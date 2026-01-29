「え！」逆走車が猛スピードで追い抜き右折車と衝突　そのまま逃走もパンク？道の真ん中に乗り捨てて運転手姿消す

大阪・天王寺区で衝突事故の瞬間をカメラが捉えました。

近くのスーパーに向かって走っていた運転手。

すると、対向車線を黒い車が猛スピードで走り抜けていきます。

逆走です。

すると…、「え！」と思わず声を上げた運転手。

事故を目撃した運転手：

まず右から抜いていく時点ですごくびっくり。スーッと（横を）抜いていって「あれ？」と思ったら、前で右折しようとしている車とぶつかったという感じ。

事故を目撃した運転手によりますと、右折をしようとしていた白い車に逆走状態だった黒い車がいきおいよく衝突。

弾みで白い車は標識にぶつかり、黒い車は近くの建物にぶつかったもののその場をあとにしたといいます。

事故直後、運転手が現場に到着した時にはすでに黒い車は姿を消していました。

現場に駆け寄る人の姿も確認できます。

ぶつかった黒い車はどこへ行ったのでしょうか。

事故を目撃した運転手は「すぐ近くに乗り捨てられているのを見ました。脇ではなく本当に道の真ん中にボンと置いてあった」と話します。

近くの店の従業員によりますと、黒い車はパンクをしたかのような大きな音を立て走行していたといいます。

また、衝突された白い車に乗っていた男性にけがはない様子だったということです。