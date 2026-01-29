C大阪に新戦力！　スコットランド1部から190cmの豪代表FWが加入「全力を尽くします」

セレッソ大阪は29日、アバディーンよりオーストラリア代表FWイェンギ・クシニ・ボジャが期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月15日までと伝えられている。



イェンギ・クシニ・ボジャは1999年1月15日生まれの現在27歳。母国オーストラリアでアデレード・コメッツ、アデレード・ユナイテッド、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズを渡り歩き、2023年夏に欧州へ上陸。ポーツマスでは初年度にチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）昇格に貢献したが、2年目はケガに泣かされた。昨年夏よりアバディーンに加入し、公式戦通算10試合の出場で1ゴールをマーク。2023年11月にはオーストラリア代表デビューを飾っており、国際Aマッチ通算11試合出場6ゴールを記録している。



C大阪加入に際し、イェンギ・クシニ・ボジャはクラブを通して次のようにコメントを発表している。



「セレッソ大阪に加入することができ、大変光栄です。ファン・サポーターの皆さんの前でプレーできること、そして歴史あるクラブの一員として戦えることを楽しみにしています。クラブのために全力を尽くします」