¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ý¤Ä¤¯¡×¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¡Èµ¶¹¹ð¡É¤ËÅÜ¤ê¡Ä¼Âºß¿ÍÊª¤Î²èÁü°ÍÑ¤«¡¢ÉÔ²Ä²ò¤ÊÆüËÜ¸ì¤â¡¡¶âÊª¤ÎÄ®¡¦±í»°¾ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ
¿·³ã¸©¤Î±í»°¾ò¤Çºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Îµ¶¤Î¹¹ð±ÇÁü¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¼èºàÈÉ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¿·³ã¡¦±í»Ô¡£
60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ä®¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ32Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÎÁÍý´ï¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Î¥¹¡×¤¬º£¡¢SNS¤Îµ¶¹¹ð¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Î¥¹ ±Ä¶ÈÉô¡¦¶áÆ£Êâ¤µ¤ó¡§
»ä¤É¤â¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬±ÇÁü¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹²¤Æ¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡È¶âÊª¤ÎÄ®¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¿·³ã¸©¤Î±í»°¾òÃÏ¶è¡£
¤·¤«¤·º£¡¢SNS¤ÇÌäÂê²½¤¹¤ë¡Öµ¶¹¹ð¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ¶¹¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶âÊª¤ÎÄ®¥Ò¥µ¥µ¥ó¥¸¥ç¥¦¤Ç¡¢60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎOEM¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹©Ë¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔ¼«Á³¤ÊÆüËÜ¸ì¤Çµ¶Êª¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ï¡¢¡È¾Ç¤²ÉÕ¤ÃÎ¤é¤º¤Î°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡É¤Ç¤¹¡£
µ¶¤Î¹¹ðÆ°²è¤Ë¤Ï¡ÖMADE IN ±í»°¾ò¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÄÌÈÎ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤ÈÀ½Â¤¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Î¥¹¤ÎÆé¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¿¤«¤â¥Õ¥¸¥Î¥¹¤¬ºî¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥¸¥Î¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦¶áÆ£Êâ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¦¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆ°²è¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î»ºÃÏ¡¢±í»°¾ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿°¼Á¤Êµ¶¹¹ð¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¶¤Î¹¹ðÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥Ò¥ì»°¾ò¡×¡Ö¥¨¥ó»°¾ò¡×¡Ö¥Ò¥é»°¾ò¡×¤Ê¤É¡¢´Î¿´¤Ê»ºÃÏÌ¾¡Ö±í»°¾ò¡×¤¬°ìÅÙ¤âÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡È°åÎÅÍÑ¡É¤È¤ÎÉ½¼¨¤ä¡È°å»Õ¤â¿ä¾©¡É¤È¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤â¡£
µ¶¹¹ð¤Ç¤ÏÆé¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡È¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¡É¤Î²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥¸¥Î¥¹¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¡È¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¡É¤Ç»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Èµã¤Íî¤È¤·¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¶¹¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇ¼ÆþÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¤·³«¶ÈÍ½Äê¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÒ¸Ë¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö³Ê°Â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¹¹ð¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥¸¥Î¥¹¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¶¹¹ð¤Ç¤Ï2ÅÀ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç8390±ß¤È¡¢¡È°Â¤µ¡É¤È¡È¹âÀÇ½¡É¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¡£
¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿µ¶Êª¤ò»È¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¹¹ð¤ò¸«¤ÆÇã¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1²ó»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¾Ç¤²¤¿¡£¹¹ð¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±í»°¾ò¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ËÆþ¤êÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£
É÷É¾Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±í»°¾òÃÏ¾ì»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼ ±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¦ÀÐËÜµ®¾¼ÉôÄ¹¡§
Â¿¤¤¤È¤¤Ï1Æü20·ïÁ°¸å¡£ÉÝ¤¤¤Î¤¬É÷É¾Èï³²¡£¡Ö±í»°¾ò¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤Æº¾µ½¤«¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¿·³ã¡¦±í»Ô¤ä»°¾ò»Ô¤Ë¤â¡ÖÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È°ã¤¦¤â¤Î¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÃí°Õ½ñ¤¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¹ðÆ°²è¤Ë¤Ï¼Âºß¤¹¤ëÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¶¹¹ð¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¿Í¡É¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ÎÇßÅÄ¾»¸ù¹»Ä¹¤ÏÂçºå»Ô¤Ë¤¢¤ëÎÁÍý¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Î¥¹¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éµ¶¹¹ð¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ã¥È¡ª¤Î¼èºà¤ËÇßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¶¹¹ð¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·Çã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¿´³°¡×¤È¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤Î»öÂÖ¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÅÅ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡¢µ¶¹¹ð¡£
ÎóÅç³ÆÃÏ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò¤¦¤¿¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Â¿ÅÄÊ¸ÌÀ¤µ¤ó¡§
¡Ê¤´ÅöÃÏ¤Î¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿®ÍÑÀ¤¬¤¢¤ë¡£µ¶¥µ¥¤¥È¤Ï¤½¤Î»þ¤Î»þ»öÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ê¤´ÅöÃÏ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£