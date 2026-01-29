臨月を迎える直前でした。母親の胎内で重い心臓病などが判明した赤ちゃん。7月22日、お腹の中で息をひきとりました。名前は「祈栄(きはる)」くん。家族が伝えるメッセージとは。



熊本市で暮らす角田功揮さん一家。リビングには生まれてくるはずだった四男の写真が飾られています。



■角田功揮さん（36）

「彼がちゃんといたんだ。戸籍が残らないので少しでも記録に残しておきたい」





名前は「祈栄」くん。7月22日、ママのおなかの中で息をひきとりました。亡くなって半年。生きた証を残したいと、パパがインタビューを受けてくれました。もうすぐ臨月だった5月末。検診に向かった妻の栞さんから電話がありました。「そろそろ性別がわかるかな」。わくわくしながら電話をとると、電話越しに妻が泣いているのがわかりました。■角田功揮さん「3つくらい病気があったんですけど、1つは『左心低形成症候群』という心臓病で、心臓病の中でもかなり重たい病気だったみたいで」さらに祈栄くんは、心臓の弁と、腎臓の片方が機能していないことが判明。

■角田功揮さん

「（病院からは）結局は手術すらできない。つまりはあきらめてくださいって言われているような返答だったので。私が今どんなに世の中にあふれているお金を持って権力があって、人脈があっても、目の前の子の命を救うことができないと思って。父親として我が子を助けられない情けなさ、悔しさがかなり強かったです」





病院からは二択を提示されました。ひとつは、早めに帝王切開をして、生きた彼に会うこと。もうひとつは、お腹の中で亡くなってしまうかもしれないけど経過を見ること。



どちらにしても手術は難しく、残りの時間をどう過ごすかの決断でした。夫婦2人で決めました。



■角田功揮さん

「彼自身の立場になったときにどっちの方がいいだろうねって いうのを考えまして、生きて会いたいのはもちろんなんですけど、私たちのエゴな部分の気もしました。先生にお腹の中にいるのと外の世界に出てくるのはどちらの方が彼にとって楽ですか？って聞いたときに、お腹の中にいるほうが酸素や栄養をもらえてまだ楽でしょうねって言われて、彼が楽な状態をできるだけ続けたいと思い、出来るだけお腹の中にいさせてほしいと言いました」



3人の子どもたちは、弟の誕生を楽しみにしていました。7月7日の七夕に長男が書いた短冊には「赤ちゃんが産まれますように」。その願いは届きませんでした。祈栄くんは7月22日にママの胎内で息をひきとりました。身長48センチ、体重2360グラムでした。



■角田功揮さん

「私たち夫婦に見せた姿というのは、本当にたくましくて安らかな顔で、たくましい体で、会いにきてくれたので、彼は短いようで長い期間を、お腹の中で闘い抜いたんだなって」



■緒方太郎キャスター

「祈栄くんが教えてくれたことってどんなことですか？」



■角田功揮さん

「命があること、今こうして洋服を着て、食べ物があって、おはようって言えばおはようって返してくれる人がいて、私たちが当たり前と思っていることを彼は何もできなかったんですよね。当たり前の惰性の中で生きていくんじゃなくて、そこに感謝を覚えなきゃいけない。当たり前なんてひとつもないんだなっていう彼から強烈に受け取っているメッセージですね」



■緒方太郎キャスター

「祈栄くんに伝えたいことは今改めてありますか？」



■角田功揮さん

「伝えたいことですよね。ありがとうという気持ちもあるんですけど、本音を言うと、きれいごとは思っていなくてやっぱり会いたいですよ。彼を抱っこしてあげたかったなとか。一緒に笑いたかった。お父さんお母さんって呼んでほしかった。彼へのメッセージというのはかなりまだ複雑ですね…」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

心の整理がつかない中でも、祈栄くんへの思いを聞かせていただきました。「当たり前の惰性で生きていないか」という言葉に心からはっとしました。生きていると、いつの間にか欲張ってしまい、誰しも、置かれた環境に不満を覚えることがあります。それでも、「生きていることが尊い」という祈栄くんのメッセージ。きっと多くの人に届いています。

