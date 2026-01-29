巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝とそろって米国から来日した。

先発の柱として期待される身長２０１センチ、体重９４キロの超大型右腕は日本に降り立ち「すごく楽しみにしていたよ」と大興奮。昨季１１勝の山崎伊織とともに１年目からのフル回転が求められる立場で「チームに求められる役割、それにしっかりとピタッとハマるような役割を果たしたい。ヒリヒリするような戦い、そういうところで投げるのをすごい楽しみにしていたから。もう、どんなことがあってもその役割を果たして優勝したい」と強い決意をにじませた。

直球の最速は１０１マイル（約１６３キロ）。１６年にアストロズからドラフト１巡目指名され、１８年のＭＬＢ若手プロスペクト（有望株）ランキングでは１００人中９位に選出された。昨季はメジャーで１０試合リリーフ登板。マイナー３Ａでは１９登板（１２先発）で８勝４敗、防御率２・８０、６１イニングで７５奪三振の好成績を残した。