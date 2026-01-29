記憶を呼び覚ます衝撃のラインナップ。「メカスマ NEW LINE UP -2026」にて「MODEROID」「THE合体」「PLAMATEA」新作発表「MODEROID ビッグデュオ」などが公開
グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマ NEW LINE UP -2026」にてプラスチックモデル「MODEROID」、キャラクター可動プラモデル「PLAMATEA」、完成品合体トイ「THE合体」の新作を発表した。
同社ホビーブランド「メカスマ」で展開されている各シリーズの新作が一挙に公開。
「MODEROID」シリーズからはアニメ『THE ビッグオー』よりシュバルツ・バルトが乗るもう一つのザ・ビッグ「ビッグデュオ」がついに登場。パーツ交換により、飛行時の主翼展開状態を再現することができる。
そして、アニメ『THE ビッグオー』最終回にて解放された「ビッグオー」のファイナルステージがMODEROIDで立体化決定。胸部から飛び出した砲身や姿勢を支えるモビィディックアンカー、展開された装甲などが再現されている。
「PLAMATEA」からはアニメ『勇者王ガオガイガー』より主人公、獅子王凱が登場。サイボーグ・ガイの姿が再現され、アルティメット・アーマーの造形はもちろん、長い髪なども再現されている。
完成品合体トイ「THE合体」からはアニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』から陸の勇者「ランドバイソン」が公開。各ランダーズの変形から「ランドバイソン」の合体が再現されている。1月30日に予約受付が開始される。
さらに、アニメ『勇者警察ジェイデッカー』よりデュークファイヤーがTHE合体で開発進行中。騎士刑事デュークとサポートメカ、ファイヤーローダーの各形態が再現され、救急合体によるデュークファイヤーも再現可能。「THE合体 ジェイデッカー」との大警察合体したファイヤージェイデッカーにできるかが気になるところだ。
また、アニメ『アルドノア・ゼロ』より「MODEROID KG-6 スレイプニール」、「MODEROID KG-7 アレイオン」が2月3日予約受付を開始する。さらにイベント限定商品として「MODEROID King's Style グランゾート 超王金版」がGSC公式ショップでにて1月29日19時30分より数量限定で販売が開始される。
MODEROID
MODEROID ビッグデュオ
作品名：THE ビッグオー
MODEROID ビッグオー ファイナルステージ/MODEROID ビッグオー用ファイナルステージオプションパーツセット
作品名：THE ビッグオー
PLAMATEA
PLAMATEA 獅子王凱
作品名：勇者王ガオガイガー
THE合体
THE合体 ランドバイソン
作品名：伝説の勇者ダ・ガーン
1月30日予約開始
THE合体 デュークファイヤー
作品名：勇者警察ジェイデッカー
近日予約開始アイテム
MODEROID KG-6 スレイプニール＆MODEROID KG-7 アレイオン
作品名：アルドノア・ゼロ
2月3日予約開始
／- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) January 29, 2026
#メカスマ NEW LINE UP-2026 WINTER-
新作発表配信終了！
＼
ご視聴いただきありがとうございました✨
💡YouTubeにて公開中https://t.co/UrDIWPCQ0l
∟ 本日より1か月視聴可能です！
💡新作アイテムギャラリーhttps://t.co/9gbZBw6S0y#THE合体 #MODEROID #PLAMATEA#メカスマNEWLINEUP pic.twitter.com/oPM0qUxzP9
⚡メカスマブログ更新⚡- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) January 29, 2026
お待たせいたしました！
メカスマブログにて、
・第7回 #MODEROID 商品化希望アンケート
・第3回 #THE合体 商品化希望アンケート
最終結果を発表いたします✨
🔻記事はこちらhttps://t.co/R9GnQTV04v#メカスマ #グッスマ
(C)サンライズ
(C)Olympus Knights / Aniplex•Project AZ
(C)サンライズ・R
※画像は開発中、監修中の商品イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。