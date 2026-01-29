【メカスマ NEW LINE UP -2026】 1月29日19時より配信

グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマ NEW LINE UP -2026」にてプラスチックモデル「MODEROID」、キャラクター可動プラモデル「PLAMATEA」、完成品合体トイ「THE合体」の新作を発表した。

同社ホビーブランド「メカスマ」で展開されている各シリーズの新作が一挙に公開。

「MODEROID」シリーズからはアニメ『THE ビッグオー』よりシュバルツ・バルトが乗るもう一つのザ・ビッグ「ビッグデュオ」がついに登場。パーツ交換により、飛行時の主翼展開状態を再現することができる。

そして、アニメ『THE ビッグオー』最終回にて解放された「ビッグオー」のファイナルステージがMODEROIDで立体化決定。胸部から飛び出した砲身や姿勢を支えるモビィディックアンカー、展開された装甲などが再現されている。

「PLAMATEA」からはアニメ『勇者王ガオガイガー』より主人公、獅子王凱が登場。サイボーグ・ガイの姿が再現され、アルティメット・アーマーの造形はもちろん、長い髪なども再現されている。

完成品合体トイ「THE合体」からはアニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』から陸の勇者「ランドバイソン」が公開。各ランダーズの変形から「ランドバイソン」の合体が再現されている。1月30日に予約受付が開始される。

さらに、アニメ『勇者警察ジェイデッカー』よりデュークファイヤーがTHE合体で開発進行中。騎士刑事デュークとサポートメカ、ファイヤーローダーの各形態が再現され、救急合体によるデュークファイヤーも再現可能。「THE合体 ジェイデッカー」との大警察合体したファイヤージェイデッカーにできるかが気になるところだ。

また、アニメ『アルドノア・ゼロ』より「MODEROID KG-6 スレイプニール」、「MODEROID KG-7 アレイオン」が2月3日予約受付を開始する。さらにイベント限定商品として「MODEROID King's Style グランゾート 超王金版」がGSC公式ショップでにて1月29日19時30分より数量限定で販売が開始される。

MODEROID

MODEROID ビッグデュオ

作品名：THE ビッグオー

MODEROID ビッグオー ファイナルステージ/MODEROID ビッグオー用ファイナルステージオプションパーツセット

作品名：THE ビッグオー

PLAMATEA

PLAMATEA 獅子王凱

作品名：勇者王ガオガイガー

THE合体

THE合体 ランドバイソン

作品名：伝説の勇者ダ・ガーン

1月30日予約開始

THE合体 デュークファイヤー

作品名：勇者警察ジェイデッカー

近日予約開始アイテム

MODEROID KG-6 スレイプニール＆MODEROID KG-7 アレイオン

作品名：アルドノア・ゼロ

2月3日予約開始

【メカスマ NEW LINE UP -2026WINTER-】

(C)サンライズ

(C)Olympus Knights / Aniplex•Project AZ

(C)サンライズ・R

※画像は開発中、監修中の商品イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。