フルーツピークス季節限定♡抹茶×いちごの贅沢パフェ2種

抹茶のほろ苦さと旬のいちごの甘酸っぱさは、冬から春にかけて恋しくなる王道の組み合わせ。フルーツ専門店フルーツピークスから、素材の魅力を最大限に生かした季節限定パフェが登場します。関東と東北、それぞれの地域で異なるいちごを主役にした2種のパフェは、味わいもビジュアルも春らしさ満点。今だけの特別な一杯で、心ときめくカフェタイムを楽しんでみて♡

抹茶といちごの美しいハーモニー

抹茶の香りやほろ苦さに負けないいちごを厳選し、素材同士の相性を大切に仕上げたフルーツピークスのパフェ。

フルーツ専門店ならではの目利きで、甘みと酸味のバランスが際立つ味わいを実現しています。層ごとに異なる食感や風味が広がり、最後まで飽きずに楽しめる構成も魅力です。

関東限定ゆうやけベリーの贅沢感

価格：1,600円(店内飲食税込1,760円)



関東店舗限定の『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』は、果汁たっぷりのゆうやけベリーを主役に、抹茶チーズクリームや抹茶アイスを重ねた一品。

チョコブラウニーやゼリー、ラズベリーコンフィチュールがアクセントとなり、コクがありながらも軽やかな後味を楽しめます。

販売店舗：つくば店、豊洲セイルパーク店、横浜ポルタ店

販売期間：2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)

東北限定あまおうの大人ティラミス

価格：1,210円(店内飲食税込1,331円)



東北店舗で味わえる『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』は、濃厚な甘みのあまおういちごと抹茶を組み合わせた大人の味わい。

抹茶アイスや特製チーズクリームに、粒あんや白玉を添え、和と洋が調和する奥深い仕上がりです。抹茶パウダーとチュイルが香りと食感を引き立てます。

販売店舗：本店、福島南バイパス店、いわき泉店、郡山コスモス通り店、会津店、仙台富沢店、福島西店

販売期間：2026年2月16日(月)～2026年3月15日(日)

今だけの春パフェを味わって

旬のいちごと香り高い抹茶を贅沢に楽しめる、フルーツピークスの季節限定パフェ。地域ごとに異なる味わいは、食べ比べしたくなる魅力があります。

見た目にも華やかで、春気分を先取りできる特別なスイーツ。販売期間限定だからこそ、気になる方は早めの来店がおすすめです♪