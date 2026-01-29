NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。その結果、自民党が単独で過半数233議席を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。

この序盤の情勢を、各党はどのように受け止めているのか？ 日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。

■「手応え」自民党、「緩み」に警戒の声

──まず、自民党はどう受け止めていますか？

自民党は「手応え」を感じています。

首相演説に同行している関係者は「演説先で高市人気の高さを感じる」と言っています。ある都市部の候補者は「有権者が駅でビラを多く受け取ってくれる」など手応えを感じています。

当初は、内閣支持率が高い一方、自民党の政党支持率が低く、不安な声もありましたが、ある政権幹部は「内閣支持率の高さが自民党支持につながっている」と分析しています。さらに、ある自民党幹部は「高市人気の風は今後さらに強まると思う」と期待感を示しています。

一方で、懸念は「緩み」です。

自民党は29日、鈴木幹事長の名前で「選挙戦はこれからが本番。『毎日が投票日』を合言葉に、全力で取り組むようお願いしたい」と通達を出しました。

政権幹部も「これで陣営に緩みが出ないよう気を引き締めないといけない」、別の自民党議員は「安心して、支持者が投票にいかなくていいや、と思われないようにしないと」と、後半戦での「緩み」に警戒する声が出ています。

■「焦り」の中道、「巻き返し」を狙う

──一方の野党側ですが、序盤戦は「伸び悩み」の中道は、この情勢をどう受け止めていますか？

中道は「焦り」を感じています。

ある中道幹部は「党の名前が浸透するのに時間が足りなすぎる」、別のベテラン議員は「特に高齢者に名前を覚えてもらえない」と、選挙戦での苦しさを語っています。

また、別の中道幹部は「『立憲民主党』を立ち上げた時のような風が全くない」と、期待感が高まってないと分析しています。

こうした中、後半戦での「巻き返し」を狙います。

ある中道議員は「公明党の支持者も徐々に手伝い始めてくれている」、別のベテランは「公明党との選挙協力の効果は選挙戦後半から現れてくる」、別の幹部は「接戦区は100近くある。まだ、逆転可能だ」などと、序盤戦でのビハインドを取り戻せると意気込んでいます。

■国民民主党、参政党は…？

──去年の参院選挙で議席を伸ばした国民民主党、参政党は、どうみていますか？

国民民主党の幹部は「自民党と、中道との間で埋没してしまっている」などと分析しています。

別の野党幹部は「前回の参院選で国民民主、参政が獲得した保守層が、高市自民党に戻っている」と指摘しています。

◇

この点について複数の自民党議員が「後半戦にかけて参政党が勢いを増せば、自民党への票が奪われる恐れがある」と警戒しています。

取材をすると、与野党多くの議員が「超短期決戦のためにこの流れが続くか、変わるのか、見えない」と話しています。序盤の情勢をふまえ、各党が戦略をどう練り直すかが勝敗の行方にも影響しそうです。