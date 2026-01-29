見た目がかわいいと思う「山梨県のお土産」ランキング！ 2位「ふじさんプリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山梨らしさが一目で伝わるお土産として魅力的です」（40代男性／北海道）、「牛乳瓶みたいな瓶や絵が可愛い」（50代女性／神奈川県）、「色合いが可愛らしく、写真を撮りたくなる見た目だと感じました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「色が何種類もあり、富士山の形をしているのがいいと思った」（20代男性／長崎県）、「おしゃれな色合いと富士山イメージな形、見た目がかわいい」（20代女性／東京都）、「富士山の形がアイコン的で、ひと目で山梨とわかるのが良いです。色や味のバリエーションで見た目も楽しいし、並べると“富士山が連なってる”感じがかわいいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ふじさんプリン（ラ・ヴェルデュール木村屋）／42票2位は、「ふじさんプリン」です。地元産の卵や蜂蜜をを使ったこだわりのプリンは、富士山をイメージしたパッケージとコク深い味わいが人気。なめらかな食感とともに、そのフォトジェニックな姿が高い支持を得ました。
回答者からは「山梨らしさが一目で伝わるお土産として魅力的です」（40代男性／北海道）、「牛乳瓶みたいな瓶や絵が可愛い」（50代女性／神奈川県）、「色合いが可愛らしく、写真を撮りたくなる見た目だと感じました」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：フジヤマクッキー（FUJIYAMA COOKIE）／52票1位は、富士山をモチーフにした「フジヤマクッキー」でした。富士山の形を再現したクッキーは、雪をイメージしたホワイトチョコがけのものなど、フレーバーごとの彩りも非常に豊か。シンプルながらも洗練された「富士山そのまま」の可愛らしさが、山梨土産の決定版として圧倒的な票を集めました。
回答者からは「色が何種類もあり、富士山の形をしているのがいいと思った」（20代男性／長崎県）、「おしゃれな色合いと富士山イメージな形、見た目がかわいい」（20代女性／東京都）、「富士山の形がアイコン的で、ひと目で山梨とわかるのが良いです。色や味のバリエーションで見た目も楽しいし、並べると“富士山が連なってる”感じがかわいいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)