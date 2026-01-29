「弟ホームアローン」村重杏奈、美少年過ぎる弟の顔出しショットを公開！ 「しょうま大きくなったな」
元HKT48の村重杏奈さんは1月28日、自身のInstagramを更新。弟の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】村重杏奈、美少年過ぎる弟の顔出しショット
ファンからは「山口帰ってたのねー」「家族とワンちゃんに会えて良かったね」「オフの村重がかわいすぎる」や「しょうまくん久々に見せてくれてありがとう」「しょうま大きくなったな」「弟ホームアローン」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「オフの村重がかわいすぎる」村重さんは「今日は山口で仕事してたんですけどラッキーな事に少し早く終わったので実家に寄ってご飯食べた！」と報告し、7枚の写真を投稿。2枚目には、弟の顔出しショットを載せています。村重さんに似たはっきりとした顔立ちのイケメンですが、あどけない笑みがとてもかわいらしいです。
「お兄ちゃんになっとる！」過去にも弟の顔出しショットを投稿している村重さん。2024年9月7日には、きょうだいでのツーショットを公開し「姉弟ソックリで、どちらも本当に可愛いです！」「しょまたんがお兄ちゃんになっとる！」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
