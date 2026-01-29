記録的な雨の少なさが影響し、愛知県東三河地方の水瓶に異変が。

【写真を見る】このままだと3月には貯水率が0%に? 愛知･新城市の宇連ダム いまの貯水率は6.8% 水面は満水時より40メートルも低く

（桜沢信司気象予報士）

「愛知県新城市の宇連ダムに来ています。水はあるものの周りはごつごつとした岩がたくさん見えています。水不足が一目でわかりますね」

満水の様子と比べると…土の部分があらわとなり、水の少なさは一目瞭然です。



（桜沢）

「本来ならどこが水位？」



（豊川用水総合管理所･上野英二副所長）

「岩肌が急激に下がってゆるまっている。その辺のきわくらいに去年は水位があった」

『ダムの水ピンチ！』呼びかけも

宇連ダムは、豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源ですが、平年60%を超える貯水率は6.8%に。



豊川用水全体の貯水率も19.6%まで落ち込み、きのうから節水を水道用水で17%、農業用水と工業用水で30%に引き上げたほか、愛知県も21年ぶりに渇水対策本部を設置し、節水対策に本腰を入れています。

（桜沢）

「あそこに『ダムの水ピンチ！』と書いてありますね」



（豊川用水総合管理所･上野副所長）

「ダムに訪れた人に見ていただいて、節水を呼びかける」



（桜沢）

「いつからある？」



（上野副所長）

「節水対策は8月29日から行っていて、現在まで掲示している」

3月はじめに貯水率が0%になる可能性も…

去年夏から訴え続けても減り続ける貯水量。水面は満水の時より40メートルも低くなっているといいます。



（上野副所長）

「この夏は台風の来襲もなかった。秋の平均降雨量もずいぶん平均より低い。それがいまになって効いてきている」



去年からつづく雨不足。1月に至っては宇連ダムに設置された雨量計の降水量はわずか1ミリで50年ぶりの雨の少なさに。さらに上流へと行ってみると…



（桜沢）

「もう下の砂が見えてますね。これダム底ですよね？」



（上野副所長）

「そうですね。この地点での底です」



上流は水がほぼ干上がり、ダムに沈んだはずの旧道も姿を現していました。このままの状況が続けば、3月はじめにも貯水率が0%になる可能性もあるといいます。

「圧力が低下することで、高台の水が出にくくなる」

（桜沢）

「冬にこれだけ水がない状態は危機？」



（上野副所長）

「そうですね。間違いない」



豊川用水の節水強化は今回が3回目で、状況によってはさらなる節水強化の可能性もあるといいます。



（桜沢）

「私たちの生活にどんな影響が？」



（上野副所長）

「圧力が低下することで、高台の水が出にくくなるなど」