新車590万円！ 世界初「“観音開き”スライドドア」搭載ミニバンに“反響殺到”！

中国の自動車大手・吉利汽車（ジーリー）傘下のプレミアムEVブランド「Zeekr（ジーカー）」が、日本市場への参入を本格化させています。

すでに日本のEVベンチャー企業「フォロフライ」が同ブランドの大型ミニバン「009」の国内導入を決定したことで話題となりましたが、その「次の一手」として熱い視線が注がれているのが、2024年に本国で発表された新型ミニバン「MIX（ミックス）」です。

新型ミックスは、「移動する時間そのものを楽しむ」という設計思想のもと、EV専用プラットフォーム「SEA-Mアーキテクチャ」を初採用したファミリー向けモデル。

ボディサイズは全長4668mm×全幅1995mm×全高1775mmと、全長はトヨタ「ノア／ヴォクシー」程度に抑えつつ、全幅は「アルファード」を超える約2mというワイドで独特なプロポーションを持ちます。

特筆すべきは3008mmというロングホイールベースで、これにより室内有効率は93％という驚異的な数値を実現しました。

一方で、前輪の切れ角を50度以上確保することで最小回転半径を4.95mに抑え、都市部での取り回しも考慮されています。

そしてこのクルマの最大の特徴は、量産車として世界初となる「ダブルスライドドア」の採用です。

助手席側の前後ドアがいずれもスライドして開く仕組みで、本来あるはずのBピラーをドア内部に埋め込むことで、開口幅はなんと1.48mに達します。

これにより、乗降性や大きな荷物の積み下ろしが劇的にスムーズになるという画期的な構造です。

さらに車内は「動くリビング」そのもの。前席は電動で270度回転し、後席と向かい合う「対面モード」など9パターンのシートアレンジが可能。

車内中央にはテーブルや冷蔵庫を内蔵した可動式コンソール「マジックコンソール」も備わります。

パワートレインは、最高出力415馬力の後輪駆動モーターを搭載し、バッテリーは最大702km（CLTCモード）の航続距離を実現。

800Vシステムによる超急速充電にも対応し、わずか10分半で10％から80％まで充電可能です。

車両価格は27万9900元（約590万円）からと、その機能性を考えれば戦略的な設定となっています。

このあまりに独創的な新型ミックスに対し、日本のSNSやネット掲示板では様々な反響が寄せられています。

まず多く見られるのが、その斬新なギミックに対する驚きの声です。

「今までに無い機能なので斬新に思える」「スライドドア4枚はスゲーな！ 作る人は一度やってみたかったんだろうね」「EVだから設計の自由度が高くて良いね」と、EVならではのレイアウトを活かした設計に感心する意見が目立ちます。

また、ピラーレスの大開口スライドドアという構造から、かつての日本車を想起する人も多いようで、「日産の『プレーリー』っぽい」「トヨタ『アイシス』やダイハツ『タント』の進化版みたい」といった声や、「トヨタから新型『エスティマ』として出してほしい」と、かつての“天才タマゴ”の復活をこのクルマに重ねる声も聞かれました。

一方で、実用面での懸念を示す声もあります。

「便利なのはわかるけど、ボディの剛性がやや心配になる」「側面衝突の安全性はどうなんだろう」「電動スライドドアは開閉が遅いから、運転席だけは手動が良い」「運転席のドアまでスライドである必要性あるかな？」といった、冷静な指摘も見受けられます。

そして議論を呼んでいるのが、日本メーカーとの比較です。

「ドラスティックな変化のない日本車と違って、新しいことにチャレンジし続ける中国車はすごい」「国産メーカーもこれくらい挑戦的なクルマを作って欲しい」「日本の技術で開発できないの？」と、保守的になりがちな面もある国内メーカーへの叱咤激励とも取れる意見も散見されました。

価格については「この金額なら『アルファード』と迷うね」「正直もっと安ければ買いたいな」と、600万円切りという価格設定に対しては魅力を感じるユーザーもいるようです。

そのほか「こんな車ほしかったんです」「こういう未来感あるミニバンを待ってた！」「私は正直に面白い車だと思う」という肯定的な意見も多く、もし日本に導入されれば、停滞するミニバン市場に大きな一石を投じることは間違いなさそうです。