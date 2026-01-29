SKE48が3月18日にリリースする36thシングルのタイトル、選抜メンバー、収録内容の詳細が公開。また、2月4日0時以降に各種音楽配信サービスで順次先行配信される。

同情報は、1月28日に配信された『SKE48 36thシングル選抜メンバー発表＆情報解禁生配信』にて発表されたもの。配信ではまず、選抜メンバ－16名の映像が流れ、11期生の大村杏が登場し「今回センターを務めさせていただきます大村杏です！よろしくお願いします！」と挨拶した。

浅井裕華と坂本真凛がMCを務め、大村に初のセンターに選ばれた感想を聞くと、大村は「皆さんのおかげで今日嬉しい報告ができました」「まだ未熟な私なりに、SKE48を引っ張っていきたいなと思っております。全力で頑張ります！」と緊張しつつも、意気込み十分に宣言。さらに、センターを発表された時の映像に「毎日この日を思い出して、初心を忘れずに頑張っていこうと思いました」とコメントした。

今作で選抜復帰となったメンバーは、8期生の倉島杏実と9期生の青海ひな乃の2名。33rdシングル『告白心拍数』以来の選抜を果たした倉島は、「これからまたみなさんと楽しい思い出を作れるのが楽しみです！」「選抜復帰してより気合を入れていきたいと思います！」と喜んだ。

一方、2年間グローバルユニット Quadlipsのメンバーとしてタイを拠点に活動後、昨年10月1日からSKE48での活動を再開した青海は、2023年リリースの31stシングル『好きになっちゃった』以来のシングル参加に。青海は「またこうやって選抜メンバーとして戻ってこられたのも皆さんのおかげなので、本当にありがとうございます。ただいま！」と喜びを噛み締めた。

浅井は、「個性豊かなメンバーではあるんですけど、一人ひとりが素敵な一面を持っているのでこの16人で36枚目シングル、SKE48を盛り上げていきます！」と意気込んでいた。また、今作初選抜となった荒野姫楓は、「36枚目のシングルでいろんな方にSKE48を広められるような活動をしていきたいと思います！」とコメント。

36thシングルのタイトルは、『サンダルだぜ』に決定。配信内では、アーティスト写真とジャケット写真も公開された。シングルタイトルにもあるサンダルを履いたパープルの相川暖花、ピンクの倉島杏実、ブルーの伊藤実希、グリーンの森本くるみが前に出て新衣装を見せ、野村実代が「野村実代のちょっとここ見て！」と新衣装のポイントを紹介。パープル、ピンク、ブルー、グリーンの4タイプのカラーに分かれ、フリルがたくさんあしらわれたガーリーな雰囲気で、同じカラーでもメンバーにより少しずつデザインが違う衣装をお披露目した。

今作のType-A／Bのカップリングには、2019年にリリースされた25thシングル『FRUSTRATION』以来の、紅組曲／白組曲を収録。Type-Cには、前作35thシングル『Karma』で新ユニットとして誕生したOneGemの新曲が収められる。

劇場盤には、今回のシングルの特別企画として昨年開催したSHOWROOMオーディションで選ばれた上位7名のユニットの楽曲を収録。メンバーは、11期生の原優寧、12期生の河村優愛、倉本羽菜、伊藤虹々美、13期生の近藤海琴、聖遥花、耼原椿で、“フレッシュな魅力満載の新ユニット”に。SHOWROOM選抜1位となった原は、「この7人をセンターとして、1番先輩として引っ張って、この7人を選んでくださった皆さんのこと後悔させないよう頑張っていきます！」と意欲を見せた。

2月3日21時に公開される表題曲「サンダルだぜ」のMVは、“変化する景色の中で、しなやかに踊るSKE48”をコンセプトに撮影。熊崎晴香は、「メンバー一人ひとりの顔がしっかりと見られる部分をしっかり撮っていただいたので、私たちもすごく楽しみです！」と笑顔を見せた。

また、配信内では特典の内容も紹介。メンバー6～7人が目の前に並び、その場でサインを寄せ書きしてプレゼントする『プレミアム・ファンサインイベント ～撮って！勝って！サインリレー～』の開催も発表された。全席着席で待機中の撮影可能、メンバー一人ずつの時間も長く、じゃんけん対決や生写真プレゼント、集合フォトセッションなどを行う、SKE48初のイベントとなる。

さらに、発売直前の3月15日には、SKE48劇場にて『収録全曲披露イベント』の開催が決定。カップリングも含めたすべての新曲をパフォーマンスする一夜限りのスペシャルなステージとなり、生中継での配信も行われる。加えて、東京と愛知で観覧フリーのリリースイベントも開催される。

＜メンバーコメント＞

■センター 大村杏（おおむら あんず）

いつも応援してくださっているファンの皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで今日嬉しい報告をすることができました。中にはびっくりされている方もいると思うんですけど、まだ未熟な私なりに、SKE48を引っ張っていきたいなと思っております。全力で頑張ります！よろしくお願いいたします！

■選抜復帰 倉島杏実（くらしま あみ）

私は7年くらい活動していてやっと初めて32ndシングル『愛のホログラム』で選抜メンバーに入らせていただいて、そこから2作選抜メンバーで1年活動していたんですけど、そこからまた2作1年間選抜メンバーじゃない時期を過ごして、本当に選抜メンバーに入りたいと再確認した1年でした。初めて選抜メンバーになった1年間はとくにファンの方と楽しい時間を過ごせたので、寂しい1年間にさせちゃったかなっていう気持ちでいっぱいだったので、これからまたみなさんと楽しい思い出を作れるのが楽しみですし、私も復帰してより気合を入れていきたいなと思います。ありがとうございます！

■選抜復帰 青海ひな乃（あおうみ ひなの）

2年間、海外の方で活動させていただいてSKE48の空白を作ってしまったんですけど、またこうやって選抜メンバーで戻ってこられたこと本当に嬉しく思います。またこうやって戻ってこられたのも皆さんのおかげなので、本当にありがとうございます。ただいま！

■初選抜 荒野姫楓（あらの ひめか）

この場にいるのがすごく不思議なんですけど、もう既に選抜メンバーとして、初めて活動させていただくお仕事など増えてきて。活動させていただく度にSKE48って改めて素敵だなと思ったので、36枚目のシングルでいろんな方にSKE48を広められるような活動をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）