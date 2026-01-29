ディズニーストア『三人の騎士』のトラベルグッズ発売！ 陽気なドナルド達を描いた大容量バッグなど展開
「ディズニーストア」は、1月30日（金）から、『三人の騎士』のドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグッズがそろう新コレクションを、全国の店舗と公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】日常シーンにも便利！ バッグやポーチもラインナップ
■レトロな雰囲気がおしゃれ
今回発売されるのは、物語の舞台であるラテンアメリカをイメージした賑やかなアートで、旅行の計画を考えたくなるようなわくわくするアイテムが並ぶ新コレクション。
ラインナップには、トランクケースをモチーフに、キャラクターの全面プリントや内生地にスケッチ風アートの総柄を使用した、レトロな雰囲気の「スーツケース」が登場する。
また、ソンブレロを被ったドナルドデザインが陽気な2WAY使用の「ネックピロー」も展開。ぬいぐるみ素材の立体的なキャラクターのフェイスモチーフが目を引く「ラゲッジタグ」は、ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの3種から選べる。
さらに、折りたたんでコンパクトに持ち運びできる大容量の「ポケッタブルバッグ」や、ポーチ入りの「ショルダーバッグ」といった、日常シーンでも活躍するアイテムも用意。加えて、「ボトル・ケースセット」、「シューズケース」、「圧縮ポーチセット」も勢ぞろいし、お出かけが楽しくなるコレクションとなっている。
