群馬県の山本知事は自らの肝いりで進めてきた「湯けむりフォーラム」について、県議会での答弁と事実に異なる内容があったとして、新年度は取りやめると発表しました。

「湯けむりフォーラム」は県が２０２２年度から毎年１２月に草津町で開いているもので、社会の課題や未来について議論しています。山本知事肝いりの事業ですが、昨年度のフォーラムを巡っては過去に県議会から「職員の動員」の有無を問われた際、県は否定していました。

山本知事は２９日の会見で、今月２６日に情報公開請求を受け県が改めて調べたところ、県職員同士のグループチャットに「満席は必須」など強い言葉で参加を促す内容が確認されたと明らかにしました。

知事は「動員と捉えられても仕方がない」との認識を示し、議会答弁で事実と異なる説明をしたとして、新年度の「湯けむりフォーラム」を取りやめると発表しました。

再開については、「状況を見て考えたい」として具体的な時期には言及しませんでした。

「必要以上に担当部局、いろいろな部局へのプレッシャーとなったことが背景にあって、個々の職員の責任を取るつもりはありません。最終的な責任はすべて知事である私にあるというふうに考えています。」（山本知事）