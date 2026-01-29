日本高校野球連盟（宝馨会長）は29日、大阪市内で理事会を開き、7イニング制などについて審議した。結論は先送りされ、まずは加盟校ほか社会に広く周知する具体的な施策を検討することになった。

昨年12月に「7イニング制」など課題を検討する会議がまとめた最終報告書では、2028年春のセンバツ大会をめどに採用することが望ましいとされた。それに対して、この理事会では「都道府県高校野球連盟、加盟校にもさまざまな意見があるなか、慎重に進める必要がある」とする意見のほかに「全国高校野球選手権大会（夏）においては可及的速やかに採用すべきである」と早期採用を求める意見も出たという。

日本高校野球連盟が実施したアンケートによると、賛否が割れている。特に加盟校の指導者は反対意見の方が多いことから、今回の理事会では「最終報告書の背景や議論の経過について、都道府県高校野球連盟や加盟校ならびに社会に対して広く周知していくべき」という意見が多数を占めたという。そこで、その具体的な施策を次回理事会（2月20日）に向けて提示し、審議していくことになった。