サッカーJFL・アスルクラロ沼津の新加入選手発表記者会見が行われました。昨シーズン、入れ替え戦で敗れJ3残留を逃したチームは、新監督のもと、這い上がる覚悟です。

【写真を見る】「這い上がるということを常に考えて」篠田善之新監督が率いるアスルクラロ沼津が始動 J3復帰に向け新加入選手は6人

篠田新監督「目標は一緒。這い上がる」

＜篠田善之監督＞

「もう一度自分たちが這い上がる、ということを常に考えてやっていきましょう。それは私自身も同じなので。目標は、目指すところは一緒だよ、ということ。じゃあみんなで行きましょう！」

29日に始動したアスルクラロ沼津。今シーズンから戦いの舞台をJFLに移し、1シーズンでのJ3復帰を目指します。新監督に就任したのは清水エスパルスなどを率いた篠田善之監督です。

＜篠田監督＞

「自分自身もここでチャレンジしたいという思いで監督を引き受けました。簡単な作業ではないですが、皆さんの声援を力に変えて、前進できればなと。（選手には）『もう一度自分たちが這い上がる、ということを常に考えてやっていきましょう。目標は、目指すところは一緒だよ』と伝えました」

地元・三島出身の滝裕太選手らが加入

新戦力は6人。中でも注目を集めるのは、下部組織で育ち、エスパルスでも活躍した三島市出身の滝裕太（たき・ゆうた）選手です。

＜滝裕太 選手＞

「アスルとともに昇格して、篠田監督を胴上げしたい。クラブと監督とともに這い上がりたいなと思う」

Jリーグ復帰へ、勝負のシーズンが始まります。