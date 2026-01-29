【近畿の天気】３０日（金）にかけて北部を中心に大雪注意　冷たい風が吹き厳しい寒さに

１月３０日（金）の近畿地方は、夕方にかけて大雪に十分注意してください。



２９日（木）は北部を中心に断続的に雪が降り、夜遅く〜３０日（金）にかけて大雪のピークになりそうです。西高東低の冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。



３０日（金）は北部を中心に広い範囲で雪が降り、短時間に降雪の強まる所もありそうです。中部や南部でも雪の降る所があり、中部の平地でも積雪となる所があるでしょう。朝は京都市や滋賀南部などでうっすら雪の積もる可能性があります。





予想される２４時間に降る雪の量は多いところで、北部の山地と中部の山地で５０センチ、北部の平地は４０センチで、ドカ雪になる所がありそうです。普段から雪に慣れていない中部の平地でも積もる所がありそうです。兵庫県や京都府では警報級の大雪となるおそれがあります。積雪や路面凍結による交通の乱れに注意してください。朝の最低気温は前日より低く、マイナス１℃〜３℃くらいで、厳しい冷え込みでしょう。日中の最高気温も前日より低く、北部は２℃〜３℃くらい、中部と南部で５℃〜８℃くらいの見込みです。風が強まるぶん、いっそう寒さが厳しく感じられそうです。万全な防寒をしてください。北部では３１日（土）にかけて雪が残るでしょう。今週末にかけて厳しい寒さが続きますが、来週の半ばは日ざしのぬくもりを感じられそうです。