第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会を翌30日に控えた29日、昨秋の近畿王者・神戸国際大付（兵庫）は、神戸市内の同校グラウンドで普段通り、汗を流した。

チームの先頭に立つ井本康太主将（2年）は「（実際に発表されるまで）実感がわかないですね。ドキドキ、ワクワクしています」と胸中を吐露した。いつもと変わらずキャッチボール、ノック、フリー打撃、ウエートトレーニングなどの練習メニューに取り組んだが、その一挙手一投足には緊張感がみなぎった。

昨秋は激戦区・兵庫を制し、近畿大会に出場。金光大阪、大阪桐蔭、智弁学園（奈良）といった並み居る強豪を次々と撃破し、16年ぶり3度目となる近畿の頂点に立った。「絶対、神宮まで行って一番長く野球をやるぞと話していました」と井本。新チーム結成時に掲げた目標は達成し、選抜出場に当確ランプをともした。

さらに、秋の日本一を争う明治神宮大会でも、強力打線が火を噴いた。3試合で大会最多記録まであと「1」に迫るチーム5本塁打をマークし、中京大中京（愛知）、英明（香川）を圧倒。決勝で九州国際大付（福岡）の前に屈したものの、地力を誇示してみせた。

だが、まだ満足はできない。春夏連続出場を果たした21年以来5年ぶりの聖地へ向け、井本は「あと一歩が届かなかったので、秋にできなかった日本一を目標にやっています」と言葉に力をこめた。自慢の打線に加えて、秋田依吹（2年）、宮田卓亜（同）の両左腕と、豊岡速伍（同）、橋本大智（同）の両右腕が居並ぶ投手陣も充実。投打に全国トップレベルの実力を備える近畿王者が、静かに吉報を待つ。