¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¤ä½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬29Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£Ìó15»þ´Ö¤ÎÄ¹Î¹¤Ë¤âÈè¤ì¤ò¸«¤»¤º¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¸°»³¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¸ÞÎØ¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÊØ¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Îº´Æ£½Ù¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Î»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¥Ð¥ì¡¼¥¼¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸°»³¤Ï¡Ö»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¼«¿®¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï³«ËëÆü¤Î2·î6Æü¤ËÁ°²ó¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ï9Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£