イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）にとって、３１日（日本時間２月１日）のホーム・ニューカッスル戦がターニングポイントになりそうだ。

遠藤は２８日、カラバフ（アゼルバイジャン）との欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ最終戦で前半４分に緊急出動。ＤＦジェレミー・フリンポンが負傷したため、代わって右サイドバックでプレーし、６―０の大勝に貢献した。本職ではないポジションをそつなくこなし、各現地メディアから高評価を与えられた。

２４日のボーンマス戦では、前半３５分に負傷のＤＦジョー・ゴメスに代わりセンターバックに入った。今季は出番激減で苦しんだが、ケガ人続出のチームにあって持ち前のユーティリティー性で重宝されるようになってきた。

そんな中、リバプールメディア「アンフィールド・ウオッチ」は「遠藤が去ればリバプールのＭＦ陣の層の薄さが懸念材料となるが、このベテラン選手は万能性を証明し、今や不可欠な存在となった」と指摘する。

さらに「土曜日（３１日）のニューカッスル戦で再び右サイドバックとして起用され、安定したプレーを見せれば、２月にかけてリバプールサポーターが頻繁に目にする選手となるだろう」との見方を示した。