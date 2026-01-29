英紙デイリー・テレグラフ（電子版）は２８日、中国が、極超音速で飛行するロシアの新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」の製造に必要な工作機械などをロシアに提供していると報じた。

中国からロシアに供給された工作機械などの先端機器や、精密誘導兵器に必要な部品は、総額１０３億ドル（約１兆６０００億円）になると推定している。

同紙によると、ウクライナの情報機関が、露中部ウドムルト共和国の軍需工場で、高精度の金属加工に使用される中国製の旋盤装置を確認した。この工場では、オレシュニクや大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「トーポリＭ」などが製造されているという。

中国製旋盤は、露中部タタルスタン共和国エラブガの工場の無人機生産も支えている。同紙は「中国経済へのアクセスや中国からの製品や技術の流通がなければ、ロシアが（ウクライナに対する）戦争を継続するのは困難だった」との軍事専門家の見方を紹介した。

プーチン政権はオレシュニクについて、核弾頭が搭載可能で迎撃は「不可能」と主張する。実戦では欧米への威嚇やウクライナに対する報復を目的に２０２４年１１月と今月の計２回使われた。いずれも模擬弾頭だったとみられている。