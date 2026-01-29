【比翼は連理を望まない 1巻】 1月29日 発売 価格：792円

マイクロマガジンは、Webコミック誌「コミックライドivy」に連載中の「比翼は連理を望まない」1巻を1月29日に発売した。価格は792円。

本書は、原作・安崎依代氏、キャラクター原案・縞氏、マンガ・梁世いづる氏による中華ファンタジー。角川ビーンズ文庫から発売されている同名の原作小説のコミカライズ版となっている。

【あらすじ】

「俺が代わりに戦います！！！」

妖怪を祓い、都の安寧を守る宮廷退魔師。

新米の黄季（おうき）は、攻撃の呪い(まじない)がからっきしの落ちこぼれ。

ある日の任務中、妖怪に追われ迷い込んだ先で出会ったのは、強大な力を持ちながら自ら戦う意思を失った美貌の退魔師・氷柳（ひりゅう）だった。

迫りくる妖怪を前に黄季の取った行動は……！！

落ちこぼれ雛鳥退魔師は闇を祓い、傷負う鳳(おおとり)を守れるか――！？

中華師弟バディ譚、開幕！！

購入特典情報

1月29日より、「比翼は連理を望まない」を1冊購入ごとに“訓練の合間の穏やかなふたり”がこちらを向いてほほ笑んでいる描き下ろしマンガカードが1枚もらえる書店フェアを開催する。特典はなくなり次第終了する。

【購入特典】

描き下ろしイラストカード（非売品・1種・はがきサイズ

